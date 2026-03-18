【NHKカルチャー】RAG FAIR・土屋礼央さんが語る。苦手だったからこそ学べた“集団行動の素晴らしさ”について。

株式会社エヌエイチケイ文化センターミュージシャン 土屋礼央さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326415.html

2001年、RAG FAIRのメンバーとしてサングラスと白いファーを巻いた印象的なスタイルでデビューした土屋礼央さん。

NHK紅白歌合戦、オリコンシングル１、２位独占、ゴールデンアロー新人賞受賞するなどアカペラブームの立役者となりました。

その後は軽妙な語りが人気となり、ラジオパーソナリティを務めたりテレビ番組にもご出演。

2025年9月に発売された『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話』（主婦の友社）など著書も多数という、多彩な才能をお持ちです。

そんな土屋礼央さんが、「様々な仕事を同時に楽しむコツ」を伝授。



かつて「集団行動が得意ではなかった」という土屋さんが、アカペラグループRAG FAIRで学んだ“集団行動の素晴らしさ”を軸に、様々な仕事を同時にいかに楽しんでいるかをお話しします。



人生の後半がちょっとマンネリ気味、なんとなく生きづらさ感じている方にこそ届いてほしい時間です。



＜受講特典＞土屋さんと集合写真撮影。後日、画像データをプレゼント！

RAG FAIRから学ぶ、集団行動のススメ

講師：ミュージシャン 土屋礼央

開催形式：教室

開催日時：2026年3月25日（水）19:00～20:00

受講料：会員・一般（入会不要） 6,292円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326415.html