【西武所沢S.C.】行楽シーズン到来！期間限定BENTOステーション

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、３月２１日（土）～２３日（月）で「BENTOステーション」を開催いたします。

日ごろお取り扱いのない「津多屋」ののり２段幕の内弁当や「浅草今半」の牛肉弁当を始め、桜の開花が近づく行楽シーズンにぴったりのお弁当がそろう３日間です。

また、３月１９日（木）～３１日（火）は全館で「さくらフェス」も開催中。地下１階＝惣菜売場でも、春にふさわしい花見弁当や季節限定弁当が大集合。季節の味が、春の訪れを盛りあげます。

西武所沢S.C. BENTOステーション

■3月21日（土）～23日（月）

■西武所沢S.C.２階=特設会場 ■各日正午～なくなり次第終了

■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/bento-station

会期中限定、人気の行楽弁当が登場！ BENTOステーション

■3月21日（土）～23日（月） ■西武所沢S.C.２階=特設会場

津多屋 のり２段幕の内弁当

【津多屋】

のり２段幕の内弁当 １，３５０円

販売期間：３月２１日（土）・２３日（月）

各日限定６０折

浅草今半 牛肉弁当

【浅草今半】

牛肉弁当 １，５１２円

販売期間：３月２２日（日） 限定６０折

お花見シーズンを盛りあげる、「さくらフェス」期間限定の味

■３月１９日（木）～３１日（火） ■西武所沢S.C.地下１階=惣菜売場

崎陽軒 おべんとう春

【地下1階＝崎陽軒】

おべんとう春 ９００円

たごさく 美味しさ満載たっぷりおかず弁当

【地下1階＝たごさく】

会期中各日限定１０折

美味しさ満載たっぷりおかず弁当

１，２５０円

なだ万厨房 お花見御膳「はるうらら」

【地下1階＝なだ万厨房】

お花見御膳「はるうらら」

２，２６８円

柿安ダイニング 春のオールスター弁当

【地下1階＝柿安ダイニング】

春のオールスター弁当

１，６２０円

※リリースの画像はすべてイメージ、価格は税込価格です。

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは各店のホームページをご確認ください。