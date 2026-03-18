【西武所沢S.C.】行楽シーズン到来！期間限定BENTOステーション

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株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、３月２１日（土）～２３日（月）で「BENTOステーション」を開催いたします。


日ごろお取り扱いのない「津多屋」ののり２段幕の内弁当や「浅草今半」の牛肉弁当を始め、桜の開花が近づく行楽シーズンにぴったりのお弁当がそろう３日間です。


また、３月１９日（木）～３１日（火）は全館で「さくらフェス」も開催中。地下１階＝惣菜売場でも、春にふさわしい花見弁当や季節限定弁当が大集合。季節の味が、春の訪れを盛りあげます。


西武所沢S.C.　BENTOステーション


■3月21日（土）～23日（月）　


■西武所沢S.C.２階=特設会場 ■各日正午～なくなり次第終了


■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/bento-station



会期中限定、人気の行楽弁当が登場！　BENTOステーション


■3月21日（土）～23日（月）　■西武所沢S.C.２階=特設会場



津多屋　のり２段幕の内弁当

【津多屋】


のり２段幕の内弁当　１，３５０円


販売期間：３月２１日（土）・２３日（月）


各日限定６０折







浅草今半　牛肉弁当

【浅草今半】


牛肉弁当　１，５１２円


販売期間：３月２２日（日）　限定６０折






お花見シーズンを盛りあげる、「さくらフェス」期間限定の味


■３月１９日（木）～３１日（火）　■西武所沢S.C.地下１階=惣菜売場



崎陽軒　おべんとう春

【地下1階＝崎陽軒】


おべんとう春　９００円







たごさく　美味しさ満載たっぷりおかず弁当

【地下1階＝たごさく】


会期中各日限定１０折


美味しさ満載たっぷりおかず弁当


１，２５０円







なだ万厨房　お花見御膳「はるうらら」

【地下1階＝なだ万厨房】


お花見御膳「はるうらら」　


２，２６８円







柿安ダイニング　春のオールスター弁当

【地下1階＝柿安ダイニング】


春のオールスター弁当


１，６２０円






※リリースの画像はすべてイメージ、価格は税込価格です。


＜西武所沢S.C.　営業時間＞午前１０時～午後８時


※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。


くわしくは各店のホームページをご確認ください。