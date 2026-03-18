【西武所沢S.C.】行楽シーズン到来！期間限定BENTOステーション
株式会社そごう・西武
津多屋 のり２段幕の内弁当
浅草今半 牛肉弁当
崎陽軒 おべんとう春
たごさく 美味しさ満載たっぷりおかず弁当
なだ万厨房 お花見御膳「はるうらら」
柿安ダイニング 春のオールスター弁当
西武所沢S.C.では、３月２１日（土）～２３日（月）で「BENTOステーション」を開催いたします。
日ごろお取り扱いのない「津多屋」ののり２段幕の内弁当や「浅草今半」の牛肉弁当を始め、桜の開花が近づく行楽シーズンにぴったりのお弁当がそろう３日間です。
また、３月１９日（木）～３１日（火）は全館で「さくらフェス」も開催中。地下１階＝惣菜売場でも、春にふさわしい花見弁当や季節限定弁当が大集合。季節の味が、春の訪れを盛りあげます。
西武所沢S.C. BENTOステーション
■3月21日（土）～23日（月）
■西武所沢S.C.２階=特設会場 ■各日正午～なくなり次第終了
■HP：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/bento-station
会期中限定、人気の行楽弁当が登場！ BENTOステーション
■3月21日（土）～23日（月） ■西武所沢S.C.２階=特設会場
津多屋 のり２段幕の内弁当
【津多屋】
のり２段幕の内弁当 １，３５０円
販売期間：３月２１日（土）・２３日（月）
各日限定６０折
浅草今半 牛肉弁当
【浅草今半】
牛肉弁当 １，５１２円
販売期間：３月２２日（日） 限定６０折
お花見シーズンを盛りあげる、「さくらフェス」期間限定の味
■３月１９日（木）～３１日（火） ■西武所沢S.C.地下１階=惣菜売場
崎陽軒 おべんとう春
【地下1階＝崎陽軒】
おべんとう春 ９００円
たごさく 美味しさ満載たっぷりおかず弁当
【地下1階＝たごさく】
会期中各日限定１０折
美味しさ満載たっぷりおかず弁当
１，２５０円
なだ万厨房 お花見御膳「はるうらら」
【地下1階＝なだ万厨房】
お花見御膳「はるうらら」
２，２６８円
柿安ダイニング 春のオールスター弁当
【地下1階＝柿安ダイニング】
春のオールスター弁当
１，６２０円
※リリースの画像はすべてイメージ、価格は税込価格です。
＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時
※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。
くわしくは各店のホームページをご確認ください。