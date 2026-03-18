【 神戸・三宮に『銀だこハイボール酒場』が誕生！ 】三宮駅と元町駅を結ぶ 高架下商店街「ピアザ神戸」に3/26（木）オープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、西日本における「築地銀だこ」や「大釜屋」等を展開する 株式会社ホットランド西日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役会長：荻野 哲）は、2026年3月26日（木）兵庫県神戸市に『銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店』 をオープンいたします。

賑わう高架下商店街で、アツアツの「たこ焼」とハイボールで乾杯！

『銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店』外観イメージ

『銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店』は、三宮駅と元町駅を結ぶ高架下商店街「ピアザ神戸」内に出店いたします。個性豊かな飲食店やショップが軒を連ねる「ピアザ神戸」は、どこか懐かしさも感じる商店街で、地元の方の日常利用はもちろん、ビジネスパーソンから観光客まで気軽に立ち寄れる場所としても親しまれています。

高架下ならではの活気ある雰囲気の中、「銀だこハイボール酒場」では、焼きたての「たこ焼」と超炭酸ハイボールをはじめとする多彩なフードとドリンクをご用意。客席は1階と2階に設けており、1階は立ち飲みスタイルで気軽に “ちょい飲み” としても利用しやすく、2階はゆっくり座ってお酒を片手に料理と会話を楽しめる空間となっております。



友人や仲間との集まりはもちろん、仕事帰りの一杯など、さまざまなシーンで “ふらっと立ち寄れる酒場” としてご利用ください。

「銀だこハイボール酒場」メニューイメージ

【メニュー紹介（一部商品）】

ぜったいうまい!!たこ焼（4個入り・店内飲食限定）…429円

＜酒場限定たこ焼＞Wのりマヨたこ焼（4個入り・店内飲食限定）…539円

＜酒場限定たこ焼＞四川麻辣マヨたこ焼（4個入り・店内飲食限定）…539円

うずらのおつまみマリネ…385円

燻製ポテトサラダ…528円

たこさん赤ウインナー…1本 308円

たこ焼屋のたこ唐…605円

イチゴ大福アイス…418円

【 アルコール 】

ザ・プレミアムモルツ（生）…605円

角ハイボール／こだわり酒場のレモンサワー…各495円

【 モクテル（ノンアルコール） 】

大人のレモンスカッシュ／ブルーライチソーダ／烏龍パインミルクティー…各528円

＜ グランドオープン記念キャンペーン開催！ ＞

また、オープンを記念して2026年3月26日（木）と 27日（金）の2日間、『銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店』限定 で、グランドオープンキャンペーンを実施いたします！

【 キャンペーン概要 】

実施期間：2026年3月26日（木）・ 27日（金）の2日間限定

実施内容：「こだわり酒場レモンサワー」・「ジムビームハイボール」が、何杯飲んでも 終日1杯220円 にてご提供いたします。

※通常サイズのみ適用（メガは対象外）

※銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店のみで実施

【 店舗概要 】

店舗名：銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店

住所：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-31-40

※阪急電鉄神戸三宮駅、神戸市営地下鉄三宮駅より徒歩約1分

※JR三ノ宮駅より徒歩約3分

営業時間：17:00～25:00（ラストオーダー24:00）

電話番号：078-958-7267

座席：1階 立ち飲み仕様、2階 40席

支払い方法：現金、PayPay、クレジットカード、交通系IC

テイクアウト：有

喫煙室：有 （3階に設置予定）

※今後の営業状況によって予告なく変更となる場合がございます

※価格はすべて税込価格です

※写真はすべてイメージです

『銀だこハイボール酒場ブランド』 ブランド一覧『銀だこハイボール酒場ブランド』 について

築地銀だこがプロデュースする「たこ焼」と「お酒」を気軽に楽しめる酒場業態。「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などのブランドで、全国100店舗（2026年2月末時点）を展開しています。

2009年に「銀だこハイボール酒場」1号店を東京都新宿区歌舞伎町にオープンし、創業16周年を迎えました。当初はまだ珍しかった “たこ焼をつまみにハイボールを楽しむ” というスタイルが、都心で働くビジネスパーソンを中心に支持を集め、現在では「ぜったいうまい!! たこ焼」と超炭酸ハイボールに加え、多彩なフードやドリンクメニューを取りそろえた居酒屋として、幅広い世代のお客様にご愛顧いただいております。

ホットランドグループはこれからも、 “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。