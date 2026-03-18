「バブルジェット洗浄」やさしく磨ける「Air Jet X5」Ranvoo電動歯ブラシ 新色ピンク登場

Air Jet X5電動歯ブラシ ピンク新色登場！

HongKong RuiLiangKe Trading Co., Limited

今回登場したピンクモデルは、春の桜を思わせるやさしいカラーが特徴です。

毎日のオーラルケアに、少しの華やかさと心地よさを添えます。

Air Jet技術とは？

空気と水流によって生まれる微細な高圧気泡の力で、歯ぐきにやさしく歯垢を洗い流す独自の洗浄技術です。

Ranvooの電動歯ブラシには、本体下部に空気取り込み口が設けられており、内部には小型エアポンプが搭載されています。

Air Jet

電源を入れると、本体下部から取り込まれた空気が内部のポンプによってブラシヘッドへと送り込まれます。ブラシヘッドには圧力を高めるための増圧構造が採用されており、内部で空気圧が高まり、ジェット状の空気流を生み出します。

ブラシヘッドが水と接触すると、空気と水が混ざり合い、高圧の微細な気泡が発生します。

この気泡が歯の表面や歯間に触れると破裂し、その際に生じる微細な衝撃によって歯垢や汚れを浮かせて洗い流します。

これにより、強い振動に頼らなくても、歯ぐきにやさしく効率的な洗浄をサポートします。

製品の特長

■ Air Jetによるやさしいディープクリーン

歯間や歯周ポケットなど、ブラシだけでは届きにくい部分までアプローチし、歯垢や食べかすを洗い流します。

微細な気泡は歯の表面に触れると弾け、その際の微細な衝撃によって汚れを浮かせて除去します。

■ 歯ぐきに配慮したO型ブラシヘッド設計

やわらかいブラシ毛とジェット洗浄の組み合わせにより、歯ぐきへの負担を抑えながらしっかりと磨くことができます。

また、O型ブラシヘッドを採用し、奥歯や歯の裏側など、磨きにくい部分にもフィットしやすい設計となっています。

■マグネット式壁掛け充電

壁掛けホルダーに装着するだけで簡単に充電できます。

水回りでも乾きやすく、湿気によるカビの発生を抑えやすい設計となっています。

■長時間使用できるロングバッテリー

1600mAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で最大約50日間使用可能。旅行や出張にも便利です。

製品概要

商品名：Ranvoo Air Jet X5 電動歯ブラシ（ピンク）

販売価格：22,856円（税込）

販売ページ：

https://amazn.so/6FYvg3d

会社概要

会社名：RANVOO

事業内容：小型家電製品の開発・販売

RANVOOは、電動歯ブラシやネッククーラーなどのパーソナル家電を中心に、日常生活をより快適にする製品の開発に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

企担当：海外事業部 レオ

メール：Marketing@ranvoo.com

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公式サイト：https://ranvoojp.com/