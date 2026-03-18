バースデーイベントで観光大使「高槻やよい」がJR高槻駅「一日駅長」に就任

高槻市

高槻市の安満遺跡公園で令和8年3月20日（金曜日・祝日）に開催される、たかつき観光大使「高槻やよい」バースデーイベントの詳細が決定しました。今年は新たな企画として「高槻やよい」がJR高槻駅の一日駅長に就任。就任を記念して、駅長姿の等身大パネルのお披露目やスタンプキャンペーンが行われます。また、「高槻やよい」の声優を務める仁後真耶子さんのトークショーやアクリルスタンド・キーホルダーなどの新グッズ販売、市営バス「やよいライナー」の展示など盛りだくさんの内容となっています。

令和4年1月に、たかつき観光大使に就任した、バンダイナムコエンターテインメントから発売されている育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター」に登場するキャラクター「高槻やよい」のバースデーイベントを、今年も安満遺跡公園で開催。このたび、イベントの詳細が決まりました。今年のイベントでは、「高槻やよい」のJR高槻駅一日駅長就任式を実施。会場では、駅長姿の等身大パネルをお披露目し、自由に写真撮影を楽しめます。また、就任を記念して、JR乗車券の販売とスタンプキャンペーンを実施。会場で乗車券を購入した人には特別なスタンプ台紙を進呈し、JR高槻駅構内の観光案内所に設置されるスタンプを押して楽しむことができます。乗車券を手に今城塚古代歴史館などに設置された等身大パネルを巡りながら、市内の歴史スポットや観光地を訪れるのもお勧めです。このほか、イベントに合わせて新グッズも販売。アクリルスタンド、キーホルダーなど一日駅長デザインを含むさまざまなグッズが登場します。また、「高槻やよい」の声優を務める仁後真耶子さんのトークショー、市営バスを「高槻やよい」デザインでラッピングし、シートカバーや車内広告などにも「高槻やよい」が溢れる「やよいライナー」の展示など、ファンや来場者が楽しめる企画が盛りだくさんのイベントです。本市出身のシンガーソングライター・ハナフサマユさんによるオープニングライブもありますので、ぜひご来場ください

【一日駅長就任記念イベント】

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）13時から14時まで（就任式は13時45分ごろ）

場所：安満遺跡公園パークセンター前屋根付き広場

【仁後真耶子さんトークショー】

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）14時から14時30分まで

場所：安満遺跡公園パークセンター前屋根付き広場

参加費：無料（自由参加）

【グッズ販売】

バースデー記念新グッズ、「ふたマス!!!!!!」（高槻やよいのマンホール）の新グッズ、一日駅長の新規グッズを販売。

販売日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から16時まで

場所：安満遺跡公園パークセンター前特設ブース

※高槻市観光協会（阪急高槻市駅エミル高槻内2階）では、新規グッズも含め、高槻やよいのグッズは販売いたしません。

※多数の来場者が予想されるため、新グッズの販売は1人各アイテム3点まで。

※3月21日（土曜日）以降は、安満遺跡公園パークセンター内で販売。

※上記の販売予定について、売り切れ等により変更する場合があります。

■THE IDOLM@STERふたマス!!!!!! 高槻やよい Ｔシャツ 3750円（税込）

■THE IDOLM@STERふたマス!!!!!! 高槻やよい キャップ 3550円（税込）

■たかつき観光大使 高槻やよい デザイン缶バッジ 600円（税込）

■たかつき観光大使 高槻やよい デザインポーチ 2300円（税込）

■たかつき観光大使 高槻やよい 一日駅長ミニアクスタキーホルダー 1200円（税込）

■たかつき観光大使 高槻やよい 一日駅長アクスタ 2700円（税込）

■たかつき観光大使 高槻やよい 一日駅長クリアファイル 700円（税込）

【やよいライナーの展示と運転席体験（抽選）実施】

■展示

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から16時まで（内覧は15時まで）

場所：安満遺跡公園内サンスター広場

■運転席体験抽選会

抽選券の入手方法：安満遺跡公園パークセンター内の特設ブースで、高槻やよいグッズ2000円（税込）お買い上げ毎に、抽選券を進呈します。

抽選券配布時間：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から13時30分まで

仁後真耶子さんトークショーステージイベント内で当選番号を発表します。

【ノベルティキャンペーン】

■ステッカー

高槻の名産品を集めた「たかつき土産」など500円（税込）以上の購入によるノベルティキャンペーン（高槻やよいのステッカーをプレゼント）※売り切れ次第終了

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から16時まで

場所：安満遺跡公園パークセンター前特設ブース（高槻商工会議所）

※1人2点まで。1点につきステッカー1枚進呈します。

【ＪＲ乗車券の販売とスタンプキャンペーンを実施】

一日駅長就任を記念して、会場内にてJR乗車券を販売します。購入された方には特別なスタンプ台紙を進呈。JR高槻駅構内の「観光案内所」に設置するスタンプを押して楽しめます。

■乗車券販売

日時：令和8年3月20日（金曜日・祝日）10時から16時まで ※売り切れ次第終了

場所：安満遺跡公園パークセンター前特設ブース（高槻市観光協会）

※1人2枚まで。1枚につき台紙1枚進呈します。

※JR高槻駅からJR摂津富田駅までの令和8年3月20日高槻駅発行の乗車券1枚150円。硬券や記念切符ではなく通常の乗車券となります。販売当日限り有効。

※高槻やよい等身大パネル展示中の今城塚古代歴史館など市内観光にご利用ください。

■スタンプ台紙

スタンプ設置期間：令和8年3月20日（金曜日・祝日）から25日（水曜日）までの10時から17時まで ※3月23日（月曜日）は観光案内所定休日のため設置なし

設置場所：JR高槻駅構内、高槻市観光協会「観光案内所」

【市内各所に高槻やよい等身大パネル設置】

一日駅長バージョンの等身大パネルは、バースデーイベント終了後3月25日までJR高槻駅構内の「観光案内所」に設置します。

常設している安満遺跡公園と高槻市観光協会（エミル高槻内2階）のほか、今城塚古代歴史館としろあと歴史館に「高槻やよい」等身大パネルが出張します。

設置期間：JR高槻駅構内 高槻市観光協会「観光案内所」

令和8年3月21日（土曜日）から25日（水曜日）までの10時から17時まで

※３月23日（月曜日）は観光案内所定休日のため設置なし

今城塚古代歴史館、しろあと歴史館

令和8年3月13日（金曜日）から29日（日曜日）までの10時から17時まで（入館は16時30分まで）※月曜日休館

【会場案内】

安満遺跡公園（高槻市八丁畷町12番3号）

アクセス：阪急京都線「高槻市駅」から徒歩約10分、JR京都線「高槻駅」から徒歩約13分

高槻市営バスバス停「安満遺跡公園(子ども未来館)」または「安満遺跡公園東」下車すぐ

【その他】

・商品画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

・イベント内容は予告なく、変更・中止となる可能性がございます。

【関連ホームページ】

高槻市観光協会ホームページ

https://www.takatsuki-kankou.org/info/3248/

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