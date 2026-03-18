≒JOY 「読売ジャイアンツ × 東京ヤクルトスワローズ オープン戦」にて登場！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。先月2月に発売した、天野香乃愛がセンターを務める、大好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソング『電話番号教えて！』のCDは自己最高となる累計出荷29万枚越えを記録。先週3月13日には、結成4周年を記念し、念願の日本武道館での≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大成功に収めるなど大躍進中の≒JOY。

昨日、東京ドームにて読売ジャイアンツ×東京ヤクルトスワローズのオープン戦が行われ、≒JOYが読売ジャイアンツの応援のため球場に駆け付けた。

≒JOYメンバーの天野香乃愛が「じゃびっとそんぐ」について言及したのが事の始まりで、昨年11月のファンフェスタでは天野がサプライズゲストでステージに登壇、さらに同じく11月に東京都・有明アリーナにて開催された≒JOY全国ツアー2025「Our moon is getting full」ツアーファイナル公演においてもキッズジャビットがサプライズ参加したことで、今回のコラボレーションに繋がったとのこと。

本日のオープン戦の試合開始前パフォーマンスタイムに、読売ジャイアンツのユニフォームを着用した≒JOYメンバーが登場。

大きな拍手で迎えられる中、2月に発売されたばかりの最新曲『電話番号教えて！』をキッズジャビットと読売巨人軍公式マスコットガール「ヴィーナス」とともに披露。さらに畳みかけるように「じゃびっとそんぐ」のコラボパフォーマンスも披露し、来場者からは大きな声援が贈られた。

その後行われた、始球式（セレモニアルピッチ）では、天野香乃愛と江角怜音の2名が登場し、捕手役の泉圭輔選手・山城京平選手に向け全力投球したボールは、ノーバウンドでミットに収まり、試合前の会場を大いに盛り上げた。

「キッズジャビットさんとすごく仲良くさせていただいて、私たちを繋いでくれた「じゃびっとそんぐ」を東京ドームで一緒に踊れてすごく幸せでした。始球式も、いっぱい練習して本当に素敵な思い出になりました！」（天野香乃愛）、「『電話番号教えて！』のパフォーマンスもとても嬉しかったですし「じゃびっとそんぐ」をジャビットの手を付けてジャビットファミリーと一緒に目を合わせながら踊れたのが本当に楽しくて、素敵な思い出になりました。始球式も練習を重ねてきたので無事に届いて良かったです。」（江角怜音）と当日のコメントも届いているので、ぜひチェックしてほしい。

≒JOYの新曲『電話番号教えて！』に加え、引き続き大きな話題を振りまく≒JOYに今後も大注目してほしい。

■天野香乃愛

とても素敵な経験をさせていただきありがとうございます。キッズジャビットさんとすごく仲良くさせていただいて、私たちを繋いでくれた「じゃびっとそんぐ」を東京ドームで一緒に踊れてすごく幸せでした。始球式も、いっぱい練習して本当に素敵な思い出になりました！

■江角怜音

貴重な経験をありがとうございました。『電話番号教えて！』のパフォーマンスもとても嬉しかったですし「じゃびっとそんぐ」をジャビットの手を付けてジャビットファミリーと一緒に目を合わせながら踊れたのが本当に楽しくて、素敵な思い出になりました。始球式も練習を重ねてきたので無事に届いて良かったです。またご一緒できるよう頑張ります！

【リリース情報】

★4thシングル『電話番号教えて！』好評発売中！

https://nearly-equal-joy.jp/feature/specialsite_4thsingle

★『電話番号教えて！』好評配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/DenwabangouOsiete

★新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』

4月3日(金)0:00から配信スタート！！

★新曲『電話番号教えて！』Music Video

https://youtu.be/KZ0_Q66AgLk

『電話番号教えて！』

作詞：指原莉乃

作曲：中村歩・齋藤奏太

編曲：中村歩・齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ (EPOCH Inc.)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

【プロフィール】

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。

8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月30日には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。

2026年2月18日には、待望の4thシングル「電話番号教えて！」を発売をし、自己最高となる累計出荷9万枚越えを記録。

3月13日には、≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京都・日本武道館)を開催。

≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】 https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】 https://x.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg