表参道駅直結、桜満開のSAKURAテラスで味わう、いちごとりんごの贅沢マリアージュが奏でる『いちごとりんごのお花見パフェ』登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、みずみずしいいちごと甘美なりんごを主役に、ほんのりピンクの桜カラーがエレガントな『いちごとりんごのお花見パフェ』を、2026年4月1日（水）～4月20日（月）の期間限定で提供いたします。

Cafe & Dining ZelkovA『いちごとりんごのお花見パフェ』（イメージ）

春の訪れを華やかに彩るパフェが登場

みずみずしいいちごと甘美なりんごが主役のパフェは、ほんのり色づく桜カラーのクリームやチョコレートを纏い、春のよろこびを表現しました。パフェの下層を彩るのは、香ばしく煮詰めたりんごのキャラメルコンポートを合わせた深みあるアッサムティーゼリー。さらにザクザクとした食感が心地よいシナモンクランブルと軽やかなほんのり桜カラーのクリームを合わせました。その上には、甘酸っぱいベリーソースを加え、濃厚でなめらかなキャラメルアイスと、みずみずしさが広がるりんごのソルベを贅沢にトッピング。桜カラーのチョコレートでパフェにふたをして、ベリーソースとカスタードをしのばせたメレンゲをあしらい、フレッシュないちごを並べました。パフェのトップには、チョコレートで作った小さなりんごのオーナメントを飾り、一皿のアートが完成。いちごとりんごが奏でる豊かな味わいのパフェを、アート桜が満開のSAKURAテラスでご堪能ください。

桜シーズン限定の特別な演出として、夜桜テラスでお酒とともに楽しめる「夜パフェ」をご予約限定で提供

アート桜が咲き誇る表参道の桜テラスは、日没後にライトアップされた夜桜テラスへと姿を変えます。煌めく夜桜とともに、一日を締めくくる自分へのご褒美として、またはお酒の後のシメパフェとして、アート桜を嗜みながら春の香りに包まれるロマンティックなひとときをお過ごしください。

■『いちごとりんごのお花見パフェ』概要

【販売期間】

2026年4月1日（水）～4月20日（月）

【販売場所】

Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】

11:30～17:00（L.O.）

※「夜パフェ」ご予約は20:00 L.O.

【料金】 ※税金、サービス料15％別

\3,000（パフェ単品）

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-sweets-parfait.html#next

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】 https://www.strings-group.jp/omotesando/