「動画を切断する」─ リアルタイム映像フラグメント（断片）化技術を搭載、映像技術の新しい領域へ。

ATL Global Solution LLC

ATL Global Solution LLC（本社：東京都渋谷区、CEO：金子太郎）は、リアルタイム映像を切断、フラグメント（断片）化する技術「切れる動画」の開発に成功し、マルチ動画プレーヤーアプリ『MOVINdow Multi Video Player』（モビンドウ マルチビデオプレーヤー）の大型アップデートを配信しました。

本アプリでは、従来のスポーツ映像分析向け「動く動画」機能に加え、「切れる動画」フラグメントモード機能を搭載。

動画を縦横無尽に切り刻み、各断片が独立して動き続ける、これまで体験したことのない、複数の特許技術を活用したMOVINdowにしかできない映像体験をさらに強化しました。

■ フラグメントモードとは

フラグメントモードは、再生中の動画の上を指でなぞるだけで、動画をリアルタイムにフラグメント（断片）化できる機能です。

動画をまるでハサミやナイフで切るように多彩な形状（直線・三角・四角・丸 ・自由描画）による切断ができ、各断片は個別にズーム・移動・回転が可能。

複数の動画を並べ、何度でも切断でき、断片化後も全ての断片が常に同期再生されます。

動画切断後、各フラグメント（断片）は独立して同期再生し続けます。このリアルタイムフラグメント化の映像は、ブランドフィルム"Fragmented at Inception"（YouTube公開中）に収録されています。

ブランドフィルム "Fragmented at Inception" の各カットの作り方もYouTubeにて公開中

■ その他の新機能

・クロップ機能を大幅強化（四角・三角・丸 / 形状・サイズ自由 / 自由描画（くり抜き） / AIによる顔認識自動追従）

■ 既存のコア機能

・最大16動画を同時再生、自在にズーム

・動画の移動、2D/3D/360°回転

・1/1000秒単位から複数動画同時コマ送り、コマ戻し

・ビデオの時間分割トリミング（1/100秒～）、ビデオサイズの圧縮

・半透明動画の作成（透明度自由）

複数動画の縮尺、フラグメント化といったMOVINdowのコアテクノロジーに加え、

・スクリーン録画（プレーヤー画面全体を動画として保存）

・SNSへかんたんシェア

スポーツ映像分析だけでなく、動画クリエイターにも活用頂けます。

＊ログイン不要、広告無し、全ての機能を今だけ無料で体験できます。

＊サンプル動画付き、アプリインストール後、すぐにお試し頂けます。

■ ブランドフィルム「Fragmented at Inception」

MOVINdowの世界観を表現したブランドフィルム「Fragmented at Inception」をYouTubeにて公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JPbjAy8d38g ]

YouTube: https://youtu.be/JPbjAy8d38g

Instagram(https://www.instagram.com/movindow/)、X(https://x.com/MOVINdow)、TikTok(https://www.tiktok.com/@movindow)、Pinterest(https://www.pinterest.com/MOVINdow/)も公開中。 @MOVINdow

■ ダウンロード

For iPhone & iPad

https://apps.apple.com/jp/app/movindow-multi-video-player/id6468807831

For Mac

https://apps.apple.com/jp/app/movindow-multi-video-player/id6473057969

【ATL Global Solution LLCについて】

ATL Global Solution LLCは、複数の特許取得技術を活用した動画再生技術 "MOVINdow" を開発しています。動画技術の向上を目指し、ユーザーの皆様により良い視聴と新しい体験を届けます。

https://atl-gs.com/