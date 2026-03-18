２０２６年ニューバージョンが関東初開催！１,０００点以上のグッズが大集合　「ミッフィーｚａｋｋａフェスタ」

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店は３／１９（木）～３０（月）、「ミッフィーｚａｋｋａフェスタ」を開催いたします。２０２６年版のニューバージョンは、関東で初開催！イベント限定品をはじめ １，０００点以上のグッズが大集合！今回のテーマカラーである「あか」の世界が広がるフォトスポットも登場。ミッフィーのかわいい世界を満喫できる１２日間です。

※会場内の混雑を緩和するため入場制限を行う場合がございます。

※３／１９（木）、２０（金・祝）、２１（土）、２８（土）は混雑が予想されるため、開店前に整理券を配布予定です。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※数に限りのある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。

会場でしか買えないイベント限定品が盛りだくさん！

シェニールタオルハンカチ（約タテ２５×ヨコ２５ｃｍ） 税込１,９８０円

泡のボタニカルボディソープ（３５０ｍＬ ボトル：約径８．８×高さ１９.４ｃｍボディスポンジ：約タテ１５.５×ヨコ１１×厚み５ｃｍ） 税込２,２００円

りんごジャムサンドクッキー缶 りんごジャムサンドクッキー １２枚入（約径１２.３×高さ７ｃｍ） 税込１,９４４円

アクリルコースター（全２種）（約径９ｃｍ） 各・税込９６８円

耐熱グラスマグ（３００ｍＬ、 約径７.５×高さ１０ｃｍ） 税込２,２００円

刺しゅう缶ミラー（約径７.４ｃｍ） 税込１,１００円

アップルキャラメル紅茶缶 ティーバッグ７袋入 （約タテ７.５×ヨコ７.５×高さ９.３ｃｍ） 税込１,７２８円

Ａ５クリアファイル（全２種）（Ａ５サイズ） 各・税込２５３円

【特設サイト】https://dmdepart.jp/museum/ueno/miffy_zakka2026/

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