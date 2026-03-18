２０２６年ニューバージョンが関東初開催！１,０００点以上のグッズが大集合　「ミッフィーｚａｋｋａフェスタ」

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株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店は３／１９（木）～３０（月）、「ミッフィーｚａｋｋａフェスタ」を開催いたします。２０２６年版のニューバージョンは、関東で初開催！イベント限定品をはじめ　１，０００点以上のグッズが大集合！今回のテーマカラーである「あか」の世界が広がるフォトスポットも登場。ミッフィーのかわいい世界を満喫できる１２日間です。


※会場内の混雑を緩和するため入場制限を行う場合がございます。


※３／１９（木）、２０（金・祝）、２１（土）、２８（土）は混雑が予想されるため、開店前に整理券を配布予定です。


※内容は予告なく変更となる場合がございます。


※数に限りのある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。





会場でしか買えないイベント限定品が盛りだくさん！



シェニールタオルハンカチ（約タテ２５×ヨコ２５ｃｍ）　税込１,９８０円





泡のボタニカルボディソープ（３５０ｍＬ　ボトル：約径８．８×高さ１９.４ｃｍボディスポンジ：約タテ１５.５×ヨコ１１×厚み５ｃｍ）　税込２,２００円





りんごジャムサンドクッキー缶　りんごジャムサンドクッキー　１２枚入（約径１２.３×高さ７ｃｍ）　税込１,９４４円





アクリルコースター（全２種）（約径９ｃｍ）　各・税込９６８円





耐熱グラスマグ（３００ｍＬ、　約径７.５×高さ１０ｃｍ）　税込２,２００円





刺しゅう缶ミラー（約径７.４ｃｍ）　税込１,１００円





アップルキャラメル紅茶缶　ティーバッグ７袋入　（約タテ７.５×ヨコ７.５×高さ９.３ｃｍ）　税込１,７２８円





Ａ５クリアファイル（全２種）（Ａ５サイズ）　各・税込２５３円




【特設サイト】https://dmdepart.jp/museum/ueno/miffy_zakka2026/


Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ　Ｄｉｃｋ　Ｂｒｕｎａ　(C)　ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　Ｍｅｒｃｉｓ　ｂｖ，　１９５３-２０２６ www.miffy.com