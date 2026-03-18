3月20日(金)より、LOTTO 2026 Spring/Summer 2nd Collectionがアーバンリサーチにて販売スタート！

株式会社アーバンリサーチ

湯本弘通氏がクリエイティブ・ディレクターを務め、先日の渋谷・MIYASHITA PARK 1F Park in ParkでのPOP-UP STORE開催が記憶に新しい「LOTTO」。

本ブランドの2026 Spring/Summer 2nd Collectionが、アーバンリサーチ、アーバンリサーチ ストア 各店とアーバンリサーチ オンラインストア、ZOZOTOWN アーバンリサーチ内にて3月20日(金・祝)より販売をスタートいたします。

TREE CAMO L/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-1019017/?_ga=2.174064737.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CU26110-1019017

カラー：CAMO / NAVY

価格：\8,800 (税込)

湯本氏らしいシルエットにアレンジした伝統的なサッカージャー ジや、印象的なテープパイピングを施したハーフジップのトラックジャケットなどの1st Collectionから、2nd Collectionではアイコニックな刺繍を施したシャツ、「MILAN TO NEW YORK TO TOKYO」の人気Tシャツ再登場します。

I LOSANGA NY L/S SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-1039032/?_ga=2.174064737.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CU26110-103903

カラー：BLUE STRIPE / WHITE

価格：\13,200 (税込)

M/N/T BACK PRINT L/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26110-1019016/?_ga=2.114820164.2120504889.1773645863-604587.1723687207)

品番：CU26110-1019016

カラー：GRAY / WHITE

価格：\7,700 (税込)

「LOTTO」は、1973年にイタリアのモンテベルーナで設立されたスポーツブランドです。数多くのトップアスリートと歴史を紡いできたダブルダイヤモンドのマーク『ロザンガ』が特徴となっており、世界中に知られています。サッカー界での歴史は豊かで、過去にはACミランやユヴェントスFC、クロアチア代表やオランダ代表といったチームや、ディノ・ゾフやルート・フリットやアンドリー・シェフチェンコといったサッカー選手に愛用されてきました。今日、LOTTOは100か国以上で展開されており、15以上のサッカーチームや200人以上のアスリートなどをサポートするグローバルなスポーツブランドとなっています。

クリエイティブ・ディレクター | 湯本弘通（ゆもと・ひろみち）

2014年に「SEE SEE」をスタート。2016年、新しいマーケットとしてスタートした「YES GOOD MARKET」のオーガナイザーとしての活動も。2020年には独創的なストライプ、創造的なストライプ、ブランドロゴのストライプが表現する、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションもスタート。URBAN RESEARCH KYOTOのクリエイティブ・ディレクター、「dDdDdDd」のディレクターを務める。

【発売日 / 販売店舗】

2026年3月20日(金・祝)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

※ 詳しくは、販売店までお問合せください。

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