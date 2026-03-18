秩父湯元 武甲温泉が、運営2周年記念イベントを開催。豪華賞品が当たるアンケート実施やお得な回数券・ギフトセット販売でお客さまに感謝の気持ちを伝えます！

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、2026年4月1日（水）で、運営を引き継ぎ丸2年を迎えます。日頃よりご利用いただいているお客さまに感謝を込めて、2026年3月27日（金）より2周年感謝祭企画を開催します。

◎特別回数券と500円食事券のセットを特別販売

お得な特別回数券（11枚綴り7,000円）を100セット限定で販売します。土日祝日の通常入館料は900円ですが、この回数券を使えば1回あたり約636円で入館できます。さらに、特別回数券をご購入の方にはお食事券500円分をお渡しします。

販売期間：2026年3月27日（金）～2026年4月12日（日）

販売料金：7,000円（11枚綴り）

販売場所：フロント

◎宇宙くじ開催

1カ月フリーパス券やお食事券などが当たるくじ。最下位の賞でもお食事券500円分なので、損しません！

開催期間：2026年3月27日（金）～2026年4月5日（日）

料金：500円/回

◎2周年記念ギフトセット販売

武甲温泉の招待券やオリジナルアイテム、秩父のお土産などを詰め込んだお得なギフトセットを10セット限定で販売します。

◎周年祭アンケートを実施

期間中ご来館のお客さまにアンケート用紙を配布します。回答いただいた方の中から、抽選で1カ月フリーパス券や入館券などの景品をプレゼント。期間中は一度のご来館につき1枚アンケート用紙をお渡ししますので、来館すればするほど当選率が上がるチャンス!?

期間：2026年3月27日（金）～2026年4月5日（日）

当選発表：2026年4月24日（金）～2026年5月24日（日）

景品交換期間：2026年5月24日（日）まで

◎特別ビンゴ大会開催

通常より豪華なビンゴ大会を開催します。武甲温泉のアイテムや地元のお土産など豪華景品を多数ご用意していますので、奮ってご参加ください。

開催日時：2026年4月5日（日）14:00～

参加料金：200円/ビンゴカード1枚

◎横瀬のスキンケアブランドの保湿化粧水を期間限定で設置

ナチュラルスキンケアブランド「UT Nature」が作る横瀬の水や蜂蜜、緑茶を使用した保湿化粧水「YZ モイスト ローション」を男女脱衣所に設置します。横瀬の3つの恵みと、その他7種のオーガニック成分を含む、天然成分97％で作られた化粧水をぜひお試しください。

提供開始日：2026年3月27日（金）～

※無くなり次第終了

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂や、炭酸泉、ジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/