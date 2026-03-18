Google Partners プログラムにおいて最上位の「2026 Premier Partner」に認定

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年度のGoogle Partnersプログラムにおいて、最上位ランク「2026 Premier Partner」に認定されましたことをお知らせいたします。

Google Premier Partner は、Google Partners プログラムに参加している世界中の代理店の中から、特に優れた成果を収めた上位3％の広告アカウントを運用するパートナー企業のみに付与される、最高ランクのステータスです。これは国内の認定代理店 約734社中、上位99社のみに付与される認定バッジとなります。

認定にあたっては、クライアントの成長支援、既存クライアントの維持、サービスの多様化、年間広告費の総額など、多岐にわたる評価基準をクリアする必要があります。

https://www.google.com/partners/agency?id=5084732033

当社では広告運用からクリエイティブ制作まで、各専門チームが顧客からのフィードバックを積極的に取り入れながら常にサービスの品質向上に取り組んでおります。

今後も最新のGoogle広告ソリューションを駆使し、WEBプロモーションの課題解決に向けたサービスを提供してまいります。些細なことでも、ぜひお気軽にご相談ください。

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https://dym.asia/contact/

電話：03-5745-0200

メール：sales_ml@dym.jp

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/