メーカー専門の転職エージェント　株式会社タイズのコンサルタントが【doda Valuable Partner Award】の【BEST CONSULTANT】を2年連続受賞しました！

株式会社タイズ

メーカー専門の転職エージェントである株式会社タイズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今井 良祐、以下タイズ）はこの度、パーソルキャリア株式会社（所在地：東京都港区麻布台、代表取締役社長：瀬野尾 裕）が主催する「doda Valuable Partner Award 2025」に2年連続選出されたことをお知らせいたします。

タイズは、パーソルキャリア株式会社が主催する「doda Valuable Partner Award 2025」において、営業部マネージャーの岡本 雅之が、転職希望者から極めて高い満足度を得たコンサルタントに贈られる「BEST CONSULTANT」を2年連続で受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞の背景：タイズが追求する「アナログマッチング」

今回の2年連続受賞は、タイズが2005年の創業以来一貫して掲げてきた「メーカー一筋」の専門性と、独自の「アナログマッチング」が、多くの求職者の皆様に支持された結果であると考えています。

タイズは、効率重視のデジタルマッチングが主流となる現代において、あえて泥臭く企業の「生の情報」にこだわることを大切にしてきました。コンサルタントが人事担当者のみならず、現場責任者や社

員へ徹底したヒアリングを行い、社風や現場の熱量、求人票には載らない「真の課題」を把握。この圧倒的な情報量を付加価値として提供することで、入社後の高い定着率と満足度、そして「ベストマッチング」を実現しています。

私たちのミッションは、「HR事業を通じて企業の発展と個人の幸せを実現し、ひいては日本社会の繁栄に貢献すること」です。今後もメーカー業界の深い知見と情熱を持ち、企業と求職者双方にとっての「メーカー業界の人事部」のような存在として、日本のモノづくり産業の未来を支えてまいります。

■「doda Valuable Partner Award 2025」について

「doda Valuable Partner Award 2025」は、パーソルキャリア株式会社が主催する表彰制度で、転職エージェントやコンサルタントの中から、転職希望者のサービスに対する満足度や支援人数をはじめとする指標において極めて高い転職支援実績を挙げられた方を選出し、表彰するアワードです。個人賞では「BEST CONSULTANT」の他に、「ハイクラス層の転職支援」などのカテゴリがあります。

■「BEST CONSULTANT」について

【選定基準】

アンケート回答数：10件以上

決定率：対象期間の全パートナー平均値以上

アンケート集計期間と決定率集計期間はいずれも2024年11月～2025年10月です。

評価期間においてエントリー決定率が平均以上であり、転職コンサルタントとして高い満足度調査評価を得られた10名を選出します。

※満足度の評価項目：友人や知人に該当のエージェントを紹介してみようと思うか

（すぐに紹介する・しないにかかわらず、仮に周囲にニーズがある方がいる場合に推奨するかどうか）

■受賞者 タイズコンサルタント営業部マネージャー 岡本 雅之 コメント

「今回、多くのコンサルタントの中から2年連続で受賞できたことを大変喜ばしく思います。

転職市場は引き続き活況を呈しており、大手企業に加え、地元優良企業の採用バックオーダーも増加しています。売り手市場のもと、各社は優秀な人材の確保に注力し、採用競争は年々激化しています。

「HR事業を通じて、企業の発展、個人の幸せを実現し、ひいては日本社会の繁栄に貢献する」という想いのもと、2005年にメーカー業界に特化した人材紹介会社として創業した弊社は、企業の採用ニーズと求職者の思考性を結びつける“ベストマッチング”を追い求めることで「メーカー業界の人事部」になれるよう、日々腕を磨いています。

その中でも特に重視しているのが“アナログマッチング”です。AIによるデジタルマッチングが普及する中、あえて企業の“生の情報”にこだわり、弊社独自の情報を付加価値として求職者に提供することで、“ベストマッチング”を実現しています。そのため、企業への徹底したヒアリングを重視し、人事担当者だけでなく、採用現場の責任者や現場社員からも直接情報を収集しています。

“アナログマッチング”を重視しベストマッチングを体現できたからこそ、今回の受賞に繋がったと考えていますので、今後も多くの企業と求職者のベストマッチングを叶えるべく精進して参ります。」

■パーソルキャリア株式会社 概要

［本社所在地］東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー21階

［設立年月日］1989年6月

［代表者］瀬野尾 裕

［事業内容］人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援、副業・兼業・フリーランス支援サービスの提供

［URL］https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/)

■株式会社タイズ 会社概要

タイズは2005年の創業以来、メーカー一筋で採用・転職支援を行っている転職エージェントです。タイズのコンサルタントはメーカーの仕事に精通しており、専門性の高い採用・転職支援が可能です。

［社名］株式会社タイズ (Ties Co.,Ltd.)

［本社所在地］大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号ハービスENTオフィスタワー23階

［関東オフィス所在地］東京都目黒区青葉台3丁目1-18 青葉台タワーアネックス 2階

［設立年月日］2005年7月22日

［代表者］代表取締役 今井 良祐

［事業内容］メーカーに特化した人材紹介事業

［サービス内容］Ties：https://www.ee-ties.com/(https://www.ee-ties.com/)

［URL］https://www.ee-ties.com/about/(https://www.ee-ties.com/about/)

■株式会社じげん 会社概要

［社名］株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］3679 （東証プライム）

［本社所在地］東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］2006年6月1日

［代表者］代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］125百万円（2024年3月31日時点）

［事業内容］ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース 株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/