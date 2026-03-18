親ばかデレデレ飼い主さんが大集合！「かわえぇペットあわ～ど」第３弾が３月２１日(土)テレビ愛知で放送！

テレビ愛知株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ypi09CAjMCU ]

小木さん家のアンくんがやってきた！スマホで撮影「愛だだもれ」なペット動画に思わずデレデレ。大型犬の多頭飼い、その暮らしとは＆人気イベントでビックリ飼い主を調査！

【番組概要】

番組名：かわえぇペットあわ～ど３～スマホで撮った 親ばかデレデレペットSP～

放送日時：２０２６年３月２１日(土)夜７時５８分

出演者：児嶋一哉（アンジャッシュ）、松丸友紀、小木博明（おぎやはぎ） 松波登記⾂（松波動物病院メディカルセンター院長）

VTR出演：バッドビート両角

見逃し配信：Locipo TVer

番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/kawaiipet/

【見どころ】

アンジャッシュ児嶋が飼っている犬・マルプーのネネに、松丸友紀がベンガルキャットのリタに、小木博明（おぎやはぎ）がミックスのアンダスタンになりきり「かわえぇペット動画」をペット目線でコメント！

今回のテーマは“親ばか” 一緒に暮らす飼い主さんにしか撮影できない“親ばか動画”を厳選！ペットの驚くべき行動や習性には専門家・松波先生が解説！

▼こんなに抜けるの！？柴犬・驚きの換毛期

▼手品＆はじめて真実を告げる、個性爆発のびっくり顔

▼やってみよう！ハンズインチャレンジ

▼家族全員の抱き枕になるウチの大型犬

▼病院イヤ＆風呂に夢中＆雪で爆走！愛すべき大型犬たち

▼家にドッグラン、散歩は３時間、スタンダードプードル３頭の暮らし

▼痛がるとウチの子は心配してくれるのか・・・チャレンジ

そのほか、水浴びが下手すぎるインコなど犬・猫だけじゃない…かわえぇペットも登場！番組ではMVOBD（モストヴァリアブル親ばか動画）を決めます！

【その他】

番組公式インスタグラムではかわえぇペット動画も配信中！

https://www.instagram.com/kawaiipet_tva