親ばかデレデレ飼い主さんが大集合！「かわえぇペットあわ～ど」第３弾が３月２１日(土)テレビ愛知で放送！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ypi09CAjMCU ]
小木さん家のアンくんがやってきた！スマホで撮影「愛だだもれ」なペット動画に思わずデレデレ。大型犬の多頭飼い、その暮らしとは＆人気イベントでビックリ飼い主を調査！
【番組概要】
番組名：かわえぇペットあわ～ど３～スマホで撮った 親ばかデレデレペットSP～
放送日時：２０２６年３月２１日(土)夜７時５８分
出演者：児嶋一哉（アンジャッシュ）、松丸友紀、小木博明（おぎやはぎ） 松波登記⾂（松波動物病院メディカルセンター院長）
VTR出演：バッドビート両角
見逃し配信：Locipo TVer
番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/kawaiipet/
【見どころ】
アンジャッシュ児嶋が飼っている犬・マルプーのネネに、松丸友紀がベンガルキャットのリタに、小木博明（おぎやはぎ）がミックスのアンダスタンになりきり「かわえぇペット動画」をペット目線でコメント！
今回のテーマは“親ばか” 一緒に暮らす飼い主さんにしか撮影できない“親ばか動画”を厳選！ペットの驚くべき行動や習性には専門家・松波先生が解説！
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そのほか、水浴びが下手すぎるインコなど犬・猫だけじゃない…かわえぇペットも登場！番組ではMVOBD（モストヴァリアブル親ばか動画）を決めます！
【その他】
番組公式インスタグラムではかわえぇペット動画も配信中！
https://www.instagram.com/kawaiipet_tva