福岡・今泉エリアの人気居酒屋ブランド「いっこん」が久留米へ初出店

八重桜並木が美しい池町川添いの風情あるロケーションに、久留米市場で毎朝自社競り直送の旬魚、月替わり土鍋ご飯、“旬素材ネタ見せ”を楽しむ「居酒屋の正解」がコンセプトの一軒家リノベーション空間が誕生。

株式会社フーマンラボ1階はライブ感あふれる「ゆったり仕様」のカウンター席２階は大小様々な個室６室を完備。各個室を連結し最大３０名宴会対応可能。（一部個室は桜VIEW）

株式会社FoomanLAB（本社：福岡県筑紫野市、代表取締役CEO：田中秀一）は、2026年3月26日（木）、福岡県久留米市東町（東公園・池町川沿い）に新店舗「久留米いっこん」をグランドオープンいたします。

西鉄久留米駅西口から徒歩5分、八重桜の並木が美しい池町川沿いに佇む一軒家をモダンにリノベーションした2階建ての空間で、久留米市場直送の天然魚や月替わり土鍋ご飯を中心に、旬の恵みを味わう“会食や接待にもちょうど良い、居酒屋の正解”を提案します。

福岡・今泉の会食シーンで多くの支持を集めてきた「いっこん」ブランドが、このたび久留米エリアへ初出店します。新店舗「久留米いっこん」が掲げるのは、今泉に引き続き“居酒屋の正解”というコンセプトです。日常使いの心地よさと、素材・空間・おもてなしへのこだわりを両立し、地域の皆様に長く愛される一軒を目指します。

同店では、毎朝自社競りで久留米市場より直送される四季折々の天然魚を中心に、素材本来の旨味を大切にした料理を提供します。また、お米マイスター厳選米と旬素材で炊き上げる月替わりの土鍋ご飯を用意し、季節ごとに異なる味わいを楽しめるのも大きな魅力です。さらに、鮮魚や旬野菜をお客様自身の目で確かめながら選べる“旬素材ネタ見せ”の演出を取り入れ、食の高揚感とライブ感を同時に届けます。

九州産を中心に春夏秋冬の移り変わりを満喫できる鮮魚や旬野菜をお客様自身の目で確かめながら選べる“旬素材ネタ見せ”

久留米市場で毎朝自社で競り参加し取り揃える旬魚が自慢地酒や焼酎にあう各種酒の肴を豊富にラインナップ

料理に寄り添う九州の地酒や焼酎も豊富に揃え、食事とお酒の双方を楽しめる設計としています。

空間面では、池町川沿いの情緒を活かした、八重桜並木の美しいビューが楽しめる一軒家をスタイリッシュにリノベーション。

店内はカウンター12席、1階テーブル/8席、2階個室６室/34席の計54席を備え、大小様々な個室を完備。最大30名の宴会対応など、少人数での食事から会食、接待、打ち上げ、宴席まで幅広いシーンに対応します。落ち着きのある雰囲気の中で、肩ひじ張りすぎず、それでいて上質な時間を過ごせる店舗づくりを追求しました。会食や宴会に最適なコース料理は春夏秋冬の旬を詰めこんだお献立でご用意。

桜並木が美しい風情ある川沿いに佇む一軒家をモダンリノベ４名個室、６名個室、８名個室、30名個室と会食向けの2階

接待や大切な型との会食に最適なシックなインテリア掘り炬燵の個室からは桜がご覧になれます

福岡・大阪を中心に、食べログ「居酒屋百名店WEST」選出店「食堂ぎんみ」や、食べログ「HOTレストラン」選出店「今泉いっこん」「博多丸秀本店」、ミシュランガイド福岡/佐賀版「ミシュランプレート」選出店「大名NUMBER SHOT」など、マルチブランド飲食店を展開する株式会社FoomanLABは、経営理念として「Make Enjoy!」を掲げ、心地よい空間とおいしい料理を通じて、お客様に喜びを届ける飲食体験を展開してきました。

グループ１４軒目となる、新店舗「久留米いっこん」においても、その姿勢を大切にしながら、久留米の街に寄り添い、この場所ならではの魅力を積み重ねてまいります。地域の皆様の日常に寄り添う店であることはもちろん、久留米を訪れる方にとっても“また来たい”と思っていただける新たな食の目的地を目指します。

「久留米いっこん」3つの特徴

1．久留米市場直送の天然魚

毎朝、自社で競りに参加し、熟練の目利きで厳選した天然魚を中心に旬魚を久留米市場より直送。その時季ならではの鮮度と味わいを生かした料理を提供します。素材の持ち味を丁寧に引き出し、日々の食卓に小さな感動を添える一皿を目指します。

2．月替わりで楽しむ土鍋ご飯

お米マイスター厳選米と旬素材を組み合わせた土鍋ご飯を月替わりで用意。季節ごとに異なる表情を楽しめる、同店を象徴する名物のひとつです。

3．旬素材を楽しむ“ネタ見せ”体験

当日仕入れた鮮魚や旬野菜を、調理前にお客様の目で確かめながら選べる“ネタ見せ”スタイルを採用。料理を待つ時間から食体験が始まる、ライブ感のある居酒屋体験を提案します。

◆店舗概要◆

厳選した春夏秋冬の食材を調理前にお客様の目で確かめながら選べる“ネタ見せ”八代目儀兵衛の特選ブランド米『翁霞』は京都をはじめミシュラン割烹御用達の高品質米。コクのある濃厚な甘みがとろけるように広がったかと思うと、すっと喉奥に吸い込まれて。口の中で淡雪のごとく消えた後に残す、奥深い余韻と芳醇な香りは一興です。春夏秋冬の旬を詰め込んだ月替わりの土鍋ごはん

店名：久留米いっこん

オープン日：2026年3月26日（木）

所在地：福岡県久留米市東町30-2

アクセス：西鉄久留米駅より徒歩5分

営業時間：平日17時‐23時/土日祝15時-23時（定休日無し）

席数：54席（個室7室完備）

席構成：カウンター12席、1階テーブル8席、2階34席（個室4名、6名、8名各種個室完備。個室を連結し最大30名宴会対応可能。）

主な特徴：久留米市場自社競り直送の天然魚、刺身盛合わせ、月替わり土鍋ご飯、旬素材ネタ見せ、一軒家リノベーション空間、個室、九州地酒・焼酎

電話：050 1794 6337

公式サイト： https://site.locaop.jp/nu0ms

公式Instagram： kurume_ikkon

会社概要

会社名：株式会社FoomanLAB

所在地：福岡県筑紫野市二日市中央6-3-7 坂田ビル3階

代表者：代表取締役CEO 田中秀一

設立：2012年7月

事業内容：飲食店運営

TEL：092-555-9555

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社FoomanLAB

広報担当：山本

E-mail：yamamoto@foomanlab.com

会社HP：https://www.foomanlab.com