東京タワー ハイボールガーデン2026

株式会社TOKYO TOWER

（株）TOKYO TOWER（港区芝公園4-2-8）は、毎年恒例の「東京タワーハイボールガーデン」を

2026年3月20日（金・祝）～10月18日（日）に開催いたします。 ※今年で15回目の開催

最高品質の「角ハイボール」、その名も『別格角ハイボール』を味わえる『東京タワー“別格角ハイボールガーデン”』と、世界No.1バーボン※「ジムビーム」と「マザー牧場ジンギスカン」が食べ飲み放題の『JIMBEAM HIGHBALL GARDEN “ルーフトップジンギスカン”』、それぞれのコンセプトが際立つ2つの会場（正面玄関前・フットタウン屋上）では、どちらも東京タワーを見上げる絶好のシチュエーションでお食事をお楽しみいただけます。

※2024年販売数量（IMPACT NEWSLETTER March 1&15 2025号より）

■東京タワー“別格角ハイボールガーデン”

木目調の設えと提灯の優しい灯りが、屋外ながらモダンな雰囲気を演出する『別格角ハイボールガーデン』。看板メニューの『別格角ハイボール』は、今春サントリーが開始する新たな認定制度のもと、厳しい基準を満たしたお店でのみ提供される特別な角ハイボール。冷えたジョッキに山盛りの氷、パチパチと弾ける圧倒的なガス圧の超炭酸、そこにウイスキーの香りとほのかなレモン。五感のすべてが美味しい究極の角ハイボールです。東京タワーのライトアップと提灯の優しい灯りに囲まれながら、ジョッキで愉しむ『別格角ハイボール』650円（税込）はまさに別格 です。

東京タワーのライトアップをイメージしたオリジナルの「東京タワーハイボール」700円（税込）もオススメ。

ブラッドオレンジを加えた華やかな色合いで、爽やかにふくらむ味わいの「角ハイボール」に、甘酸っ

ぱい柑橘系のアクセントが楽しめます。

気になるおつまみは、『別格角ハイボール』と相性抜群のセットメニューが充実。

サクふわのアジフライ！イチ押しの「東京タワーコンボ」1,500円（税込）

北海道ザンギ！定番の「別格コンボ」1,500円（税込）

マザー牧場自家製ベーコン＆ソーセージ！ 人気の「マザー牧場コンボ」1,500円（税込）

また、コリコリ食感がたまらない「鶏軟骨から揚げ」750円（税込）、香ばしくジューシーに焼き上げた「備長炭火ハラミ焼」800円（税込）、サクッとかるい食感がクセになる「ごぼうチップス」700円（税込）、ホットチリが効いた「ザクザクささみスティック」750円（税込）など、単品メニューも品揃えが豊富です。ぜひ味わってみてください。

＜3/30（月）～5/6（水・振休）は、春の訪れを感じるスペシャルメニューが登場！＞

桜ハイボール 700円（税込）

さくらシューマイ 800円（税込）

ほんのり桜の香り広がる、この季節限定の桜メニューも、お見逃しなく！

■東京タワー“別格角ハイボールガーデン”

■場所

東京タワー正面玄関前

■日程

2026 年 3 月 30 日（月）～10 月 12 日（月・祝）

■時間

平日 16:00～22:00

土日祝 12:00～22:00

※ラストオーダー21:30

※天候悪化により、営業を休止する場合がございます。

■お問合わせ

080-9271-5533（電話受付時間 16:00-21:30）

■TOKYO TOWER JIMBEAM HIGHBALL GARDEN

”ルーフトップジンギスカン”

ブランドカラーの赤を基調に、パンチのきいたグラフィックが賑やかな『JIMBEAM HIGHBALL

GARDEN “ルーフトップジンギスカン”』。「ジムビームハイボール」を中心としたドリンク類と

「マザー牧場ジンギスカン」の食べ飲み放題を、120 分ご堪能いただけます。

マザー牧場の名物、創業以来人気 No.1 のジンギスカンは、特製の鍋で、たっぷりのお野菜と共に、

蒸し焼きにしたお肉を、フルーティな酸味と辛みのアクセントが後を引く、秘伝のタレに絡めていただ

きます。唐揚げや枝豆、カレーライス、デザートなどのサイドメニュー、ワインやソフトドリンクなど

も充実しています。

東京タワーが真上に迫るロケーションで、ワイワイとジンギスカンを頬張り、バーボンの力強い味わい

と飲みごたえ、キレが特徴の「ジムビームハイボール」で流し込む。その組み合わせは・・・優勝です。

ご友人、ご家族などお誘いの上、大満足のひとときをお過ごしください。

■TOKYO TOWER JIMBEAM HIGHBALL GARDEN

”ルーフトップジンギスカン”

■場所

東京タワー フットタウン屋上

■日程

2026 年 3 月 20 日（金・祝）～10 月 18 日（日）

■時間

全日 17:00～22:00 ※ラストオーダー21:30

※天候悪化により、営業を休止する場合がございます。

■ご予約・お問合せ

050-3627-4803（電話受付時間 16:00-21:30）

https://www.tablecheck.com/ja/shops/tokyotower-highballgarden-rooftop/reserve

■料金（120 分食べ飲み放題）

・大人 6,300 円

・中学生～19 歳 4,300 円

・小学生 3,300 円

・4～6 歳 2,300 円

※価格は全て税込です。

東京タワーハイボールガーデン2026 :https://www.tokyotower.co.jp/event/highballgarden2026/