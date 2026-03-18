【NEW OPEN】2026年3月13日(金) aimerfeelイオンモール高崎店がオープンいたしました。オープンを記念してオープニングセールも期間限定で開催中。

ソックコウベ株式会社

ソックコウベ株式会社（兵庫県神戸市：代表取締役 日ノ本欽也）が運営するランジェリーブランドaimerfeel(エメフィール)は、群馬県高崎市に所在する「イオンモール高崎」に新店舗をオープン致しました。オープンを記念し、期間限定にて店内商品をオープニング限定価格にてお買い求め頂けます。

店内では、トレンドを取り入れたランジェリーをはじめ、デイリーに使いやすいベーシックなインナーや、リラックスタイムにぴったりのルームウェアなど、毎日の気分やシーンに寄り添うアイテムを幅広く取り揃えています。



サイズ選びやフィッティングについてもスタッフが丁寧にサポートし、自分に合ったインナーを見つける楽しさを感じていただけたらと考えています。

【店舗概要】

店舗名：aimerfeelイオンモール高崎店

所在地：群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2階

施設：イオンモール高崎

営業時間：施設営業時間に準ずる

「aimerfeel(エメフィール)」について

「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。

aimerfeelは、店舗数 183店舗(2026年2月現在、日本国内141店舗、韓国41店舗、台湾1店舗）と日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。





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【会社概要】

ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）

本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F

事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売