【アート引越センター×カンドゥー幕張】夢と希望を運ぶ「引越マスター」アクティビティが3月28日(土)にオープン！

イオンモール キッズドリーム合同会社

イオンモール キッズドリーム合同会社(所在地：千葉県千葉市美浜区豊砂1-5イオンモール幕張新都心エキマエ3階、代表職務執行者社長 末松央行、以下AMKD)は、アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 寺田政登、以下アート引越センター）と連携し、AMKDが運営する屋内型仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」に、2026年3月28日(土)「引越マスター」の仕事体験アクティビティをオープンします。

本アクティビティは、2025年12月20日に国内3店舗目としてオープンした「カンドゥー大日（大阪府守口市）」で初めて導入されました 。オープン以来、子どもたちから高い満足度を得ており、ご家族からも引越しのプロフェッショナルとして、大切な荷物を安全・確実に運ぶ技術を学ぶ体験は、「チームワークを学べる本格的な体験」として好評を博しています 。

【引越マスターについて】

引越マスターブースイメージ引越マスターブースイメージ

【引越マスターの仕事とは】

未来を担うお子さまたちに夢と希望を運んでいただくことを目的に、みんなで協力して丁寧に作業を進行します。それはお客さまの「あったらいいな」を形にする、心を込めた引越し体験です。

引越センターでコスチュームに着替え、未来の引越ロボットのアーボットから引越の指令を受け取ります。みんなで協力し工夫しながら荷物を詰め、トラック（トラック型のトロッコ）に荷物を乗せて運びます。センターに戻って引越完了の報告をしたら、引越マスターに認定され、終了証と記念品を受け取れます。

このアクティビティを通じて、人生の節目となる引越について「運ぶだけ」でなく、「サービス業」としての可能性を感じてもらえる一助となることを目指します。

引越マスター体験風景イメージ （撮影：カンドゥー大日）

体験時間：約45分

体験人数：5人/回

※体験時間、体験人数は予定

【アート引越センターについて】

引越業界のリーディングカンパニーとして、引越を「サービス業」と捉え、お客さまの「あったらいいな」を形にした様々なサービスを展開し、お客さまから高い評価を受けています。

また近年は、引越だけでなく、暮らし方を提案する企業を目指し、事業領域を拡大しています。

公式HP：https://www.the0123.com/

【カンドゥーについて】

カンドゥーは様々な仕事を通じて”なりたい自分になれる街”～ご家族で楽しめる、初めての仕事体験テーマパーク～です。「カンドゥー」という名前には「We Can Do(私たちはできる)」という意味も込められており、お子さまのイマジネーションと未来の可能性を広げる一助となることをめざします。

子どもたちはカンドゥーで警察官やモデルなど、30種類以上の仕事にチャレンジしながら、楽しみ・学び・成長することができます。仕事をするとカンドゥー内で使用できる疑似通貨「カッチン」がもらえるなど、社会のしくみをリアルに感じられるのも魅力で、体験を通じて責任感・自立心・協調性・自信などが育まれることを目指しています。

【イオンモール キッズドリーム合同会社について】

～今日はどんな自分と出逢えるんだろう？～当社は感動体験の創出：「笑顔が生まれる瞬間、ご家族がお子さまの成長に思いを馳せる瞬間（思い出）をより多く創出する」ことをミッションに掲げ、3歳～1 5歳のお子さまとその家族を対象とした仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」「カンドゥー新利

府」「カンドゥー大日」を企画・運営しています。

■ カンドゥー幕張（2013年12月開業）

https://www.kandu.co.jp/

■ カンドゥー新利府（2024年7月開業）

https://www.kandu.co.jp/shinrifu/

■カンドゥー大日（2025年12月開業）

https://www.kandu.co.jp/dainichi/

イオンモールキッズドリームは、DreamsComeTruers.Inc.(本社所在地：フロリダ)からライセンスを受け、3歳～15歳の子どもたちの仕事体験テーマパークの運営をしています。