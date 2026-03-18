歌って、踊って、ゲームする！ 次元を超えた″HYPER HAPPY″を届ける　セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを発売！

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株式会社セガ

株式会社セガは、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを、2026年3月17日（火）より創作物の総合マーケット「BOOTH」にて販売開始したことをお知らせいたします。




BOOTH販売ページ：


http://hai-hapi.booth.pm/(http://hai-hapi.booth.pm/)



　


「はいはぴ!!」初の公式グッズは、「Welcome to はいはぴ!!」をテーマに、昨年12月に公開された雨壱絵穹さん（@Esojiros(https://x.com/Esojiros)）描きおろしのメインビジュアルをグッズ化したものです。3月17日（火）よりBOOTHにて予約販売を開始いたしましたので、ぜひチェックしてみてください！


　


Welcome to はいはぴ!!アクリルスタンド（全4種）



サイズ：約H150mm×W100mm


金額：各1,650円（税込）


素材：透明アクリル3mm厚


種類：全4種


紅千歌／雫空／桃瑠／愛狼





　


Welcome to はいはぴ!!缶バッジ（全4種）



サイズ：約φ56mm


金額：各550円（税込）


素材：ブリキ、安全ピン


種類：全4種


紅千歌／雫空／桃瑠／愛狼





※注文後製造される商品のため、発送は後日を予定しております。詳細は販売ページをご確認ください。


※本商品に関するお問い合わせや不良品交換につきましては、BOOTH問い合わせ窓口までご連絡ください。


　


　


■参考：VTuberユニット「はいはぴ!!」について


「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」


その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。


幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです。


リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していきます。



　


　


【「はいはぴ!!」公式チャンネル・SNS】


YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haihapi


X（エックス）：https://x.com/Hai_Hapi


TikTok：https://www.tiktok.com/@hai_hapi


Instagram：https://www.instagram.com/hai_hapi/


公式サイト：https://hai-hapi.com/


　


著作権表記：(C)SEGA


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。