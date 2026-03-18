歌って、踊って、ゲームする！ 次元を超えた″HYPER HAPPY″を届ける　セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを発売！

株式会社セガ

株式会社セガは、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを、2026年3月17日（火）より創作物の総合マーケット「BOOTH」にて販売開始したことをお知らせいたします。

BOOTH販売ページ：

http://hai-hapi.booth.pm/(http://hai-hapi.booth.pm/)

「はいはぴ!!」初の公式グッズは、「Welcome to はいはぴ!!」をテーマに、昨年12月に公開された雨壱絵穹さん（@Esojiros(https://x.com/Esojiros)）描きおろしのメインビジュアルをグッズ化したものです。3月17日（火）よりBOOTHにて予約販売を開始いたしましたので、ぜひチェックしてみてください！

Welcome to はいはぴ!!アクリルスタンド（全4種）

サイズ：約H150mm×W100mm

金額：各1,650円（税込）

素材：透明アクリル3mm厚

種類：全4種

紅千歌／雫空／桃瑠／愛狼

Welcome to はいはぴ!!缶バッジ（全4種）

サイズ：約φ56mm

金額：各550円（税込）

素材：ブリキ、安全ピン

種類：全4種

紅千歌／雫空／桃瑠／愛狼

※注文後製造される商品のため、発送は後日を予定しております。詳細は販売ページをご確認ください。

※本商品に関するお問い合わせや不良品交換につきましては、BOOTH問い合わせ窓口までご連絡ください。

■参考：VTuberユニット「はいはぴ!!」について

「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」

その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。

幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです。

リアルで培った表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせた音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していきます。

【「はいはぴ!!」公式チャンネル・SNS】

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haihapi

X（エックス）：https://x.com/Hai_Hapi

TikTok：https://www.tiktok.com/@hai_hapi

Instagram：https://www.instagram.com/hai_hapi/

公式サイト：https://hai-hapi.com/

著作権表記：(C)SEGA

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