直火可能なテーブルウェアHEGE(ヘゲ)から、届いた日から使える新生活スターターセットが数量限定で3月18日（水）より発売。

日東電化工業株式会社

HEGEで迎える新生活

～暮らしに寄り添う、ひとつの直火鍋～

新しい暮らしがはじまる春は、ゆっくりと食卓に向かう時間も限られてしまいます。

HEGEは、炊く・煮る・蒸す・炒めるができる直火鍋。

作って、そのまま食卓へ運べば料理から食事まで、ひとつの鍋で完結します。

短時間で調理ができ、毎日の料理を手軽にするスターターセットをご用意しました。

今回の限定セットは、届いたその日からすぐに使えるアイテムを揃えました。

鍋つかみとして使えたり、ふきんとしても活躍するHEGEオリジナル手拭いと、

HEGEのフォルムに沿い、安定して置くことができる鍋敷きがセットに。

道具を揃える手間なく、新生活の食卓をすぐにはじめられます。

新生活のキッチンに、ひとつのHEGEを。

■発売日■

2026年3月18日（水）12：00

HEGE Official Site（https://www.hege.jp/）

■ラインナップ■

〈数量限定〉φ250直火鍋 1.0 新生活スターターセット \25,740円（税込）

ごはんを炊く、うどんを茹でる、野菜を炒める。



直火でそのまま料理できるHEGEがあれば、

キッチンも食卓もぐっとシンプルに。



作る、食べる、片付けるがこれ1つで。

忙しい毎日の食事が手軽に叶います。

届いた日から、すぐに使える。

鍋つかみや、ふきんとしても万能なHEGEオリジナル手拭いと、

HEGEのフォルムに沿い、安定して置くことができる鍋敷きがセットに。



〈セット内容〉

φ250直火鍋 1.0（木蓋付）＋カセットこんろ＋オリジナル手拭い（2枚）＋鍋敷き（1点）

※φ250直火鍋 1.0の色をグレー / ブラックよりお選びいただけます。

詳しくは、Official Site をご覧くださいませ。

〈数量限定〉φ280直火鍋 1.0 新生活スターターセット \28,710円（税込）

パエリアを炊く、パスタを茹でる、サラダを和える。

直火でそのまま料理できるHEGEがあれば、

キッチンも食卓もぐっとシンプルに。

作る、食べる、片付けるがこれ1つで。

週末の楽しいひとときが叶います。

手にしたそばから、大切なひとと食卓で料理を囲めます。

ひとり暮らしのスタートや結婚のお祝いにも。

届いた日から、すぐに使える。

鍋つかみや、ふきんとしても万能なHEGEオリジナル手拭いと、

HEGEのフォルムに沿い、安定して置くことができる鍋敷きがセットに。

〈セット内容〉

φ280直火鍋 1.0（木蓋付）＋カセットこんろ＋オリジナル手拭い（2枚）＋鍋敷き（1点）

※φ280直火鍋 1.0の色をグレー / ブラックよりお選びいただけます。

詳しくは、Official Site をご覧くださいませ。

■HEGE

まずはご飯を炊いてみてください。

アルミの特性で短く煮立てれば、炊き上がりはパラパラ。

かたや、ゆっくり煮立てて、ふっくらさせることもできます。

どっちも自在。加減しだい。

つくりたい料理やその日の献立に合わせて、

おにぎりも、炒飯も、パエリヤも、酢飯も。

おいしいの、ここがはじまり。

「HEGE」は、2mm厚のアルミ板1枚から成型したテーブルウェア。

アルミの熱伝導率の高さを活かし、

炊く・煮る・蒸す・炒めるの4つの調理が短時間ででき、そのまま食べる器にもなる。

テーブルのうえで「つくって、食べる」までが完結するため、

「HEGE」とコンロがあれば、リビング、書斎、事務所、縁側、どこでも料理と食事ができます。

HEGE Official Site :https://www.hege.jp/HEGE Instagram :https://www.instagram.com/insta_hege/

■NITTO ELECHEMIC CO.,LTD / 日東電化工業株式会社

金属の表面処理事業とヘルスケア事業の2事業をもつ、ものづくりの会社。

金属表面に錆びない皮膜を施す表面処理メーカーとして、1959年に設立いたしました。

金属表面処理加工は「金属イオン」つまり「ミネラル」を活用する技術です。

創業以来、そのミネラルを研究し続け、金属表面処理加工以外にもそのノウハウを活かすことができないか探究してきました。また、ヘルスケア事業では、コスメブランドOSAJI（オサジ）を手掛け、2023年には、表面処理企業を活かしたアルミ製の直火可能なテーブルウェアブランドHEGEを企画・開発・製造・販売まで一貫して行っています。