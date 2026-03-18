連載４０周年！『ぼのぼの』の魅力がぎゅっと詰まった縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ぼのぼの バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

2026年で漫画連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』が、縫製バラエティーコレクションになってカプセルトイに登場！

落ち着いた色合いと ぼのぼののイラストが可愛い、日常使いにぴったりなポーチやトートバッグが大集合です。



「トートバッグ」は縦幅315mmのBIGサイズ！500mlのペットボトルも楽々収納可能です。

「ペンポーチ」は、ぼのぼの達がお仕事やお勉強をそっと見守ってくれるようで、ほっと癒されるアイテム。

「まち付きポーチ」はたっぷり収納できるので小物の整理にぴったり！

「巾着」は触り心地抜群のふわふわ素材を使用しています。



素材もかたちも様々で、どれが出るかワクワクするようなバラエティー豊かなラインナップを揃えました。



ゆるっと癒される ぼのぼののアイテムを生活のお供にしませんか？

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグまち付きポーチペンポーチ巾着A巾着B

●商品名：ぼのぼの バラエティーコレクション

●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ

・まち付きポーチ

・ペンポーチ

・巾着A

・巾着B

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

『ぼのぼの』とは

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心に

ゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp