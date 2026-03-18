連載４０周年！『ぼのぼの』の魅力がぎゅっと詰まった縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ぼのぼの バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
2026年で漫画連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』が、縫製バラエティーコレクションになってカプセルトイに登場！
落ち着いた色合いと ぼのぼののイラストが可愛い、日常使いにぴったりなポーチやトートバッグが大集合です。
「トートバッグ」は縦幅315mmのBIGサイズ！500mlのペットボトルも楽々収納可能です。
「ペンポーチ」は、ぼのぼの達がお仕事やお勉強をそっと見守ってくれるようで、ほっと癒されるアイテム。
「まち付きポーチ」はたっぷり収納できるので小物の整理にぴったり！
「巾着」は触り心地抜群のふわふわ素材を使用しています。
素材もかたちも様々で、どれが出るかワクワクするようなバラエティー豊かなラインナップを揃えました。
ゆるっと癒される ぼのぼののアイテムを生活のお供にしませんか？
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
トートバッグ
まち付きポーチ
ペンポーチ
巾着A
巾着B
【商品情報】
●商品名：ぼのぼの バラエティーコレクション
●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・トートバッグ
・まち付きポーチ
・ペンポーチ
・巾着A
・巾着B
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。
『ぼのぼの』とは
1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。
テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。
へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心に
ゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。
ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/
ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto
ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp