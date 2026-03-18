春にぴったり！NHK Eテレでお馴染み「ニャンちゅう」のオリジナルアイテムが4月中旬より新発売！サンキューマートにて全品390円（税込429円）で展開！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、NHK Eテレでお馴染み「ニャンちゅう」のオリジナルアイテムを、全国のサンキューマート店舗で4月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、3月19日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/nyanchu(https://thankyoumart.jp/blogs/news/nyanchu)

「ニャンちゅう」は、NHK Eテレで放送中の番組「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」に登場するキャラクターです。

現在Eテレを視聴している子どもたちはもちろん、番組を見て育った親世代や平成に幼少期を過ごした女性にも親しまれ、世代を超えて愛され続けています。

サンキューマートでは、2023年4月にオリジナルアイテムを展開し、大きな反響をいただきました。

今回はその反響を受け、春夏シーズンに取り入れやすいアパレルアイテムを含め、日常使いにぴったりな全19アイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年3月19日（木）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/nyanchu

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年4月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

“地球ネコ”「ニャンちゅう」の明るく元気なイメージを落とし込んだ ポップな星柄デザイン全19アイテム

今回登場するアイテムは、ニャンちゅうが、宇宙に向けて情報発信する放送局で活躍中の“地球ネコ”であることにフォーカスし、青や黄色を基調とした星柄デザインに、元気いっぱいなニャンちゅうの魅力を落とし込みました。

子どもから大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」など自宅で活躍するアイテムから、「キャップ」や「アームカバー」などのアパレルアイテムまで、幅広く展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆カードホルダー、マイナンバーカード用クリアケース、ロングヘアクリップ、レザー調キーホルダー、アクリル前髪クリップ／各390円（税込429円）

「アクリル前髪クリップ」は実写デザインを取り入れ、リアル感のあるデザインが楽しめます。

持ち歩きに便利な「カードホルダー」や「レザー調キーホルダー」など、小物アイテムもラインナップしました。

個人情報の保護に役立つ「マイナンバーカード用クリアケース」はお得な6枚セットです。

◆フェイスタオル、クルーソックス、アンクルソックス、アームカバー／各390円（税込429円）

「フェイスタオル」は、使いやすいサイズ感で日常使いにも便利です。

「アームカバー」は、これからの季節に紫外線対策としても活躍します。

ソックスは、ワンポイント刺繍が入った「クルーソックス」と、キャラクターのデザインが楽しめる「アンクルソックス」の2種が登場します。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/