BOTANISTから泡立つジェルクッションで摩擦を抑える「ボディースクラブ」＆ふわもち泡で毎日の角質ケア「スクラブボディーソープ」4月1日新発売

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、「ボタニカルボディースクラブ デューイ― / ブライトケア」と「ボタニカルスクラブボディーソープ デューイ―」を発売します。

- 商品名：ボタニスト ボタニカルボディースクラブ デューイー / ブライトケア税込価格：各1,738円

商品特長｜ボタニカルボディースクラブ デューイー / ブライトケア

- 商品名：ボタニスト ボタニカルスクラブボディーソープ デューイー税込価格： 1,650円- 店頭： 2026年4月1日(水)より順次ボディースクラブ：全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）スクラブボディーソープ：AINZ&TULPE /ドン・キホーテ/全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗とマツキヨココカラオンラインストア （一部店舗を除く）- EC： 2026年4月1日(水)より順次 / 3月18日(水)より予約販売公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）

保湿とブライトニングの2タイプ

デューイー： 潤いを保ち、しっとりつるすべ肌へ（緑）

ブライトケア： 透明感*1のある、明るいつるすべ肌へ（ピンク）

[１] 泡立つ＜ジェルクッション＞で、なでるように洗うだけで角質オフ

厚みのあるジェルクッションにより肌への負担を軽減し、黒ずみ*2やざらつきをしっかり吸着。

ジェルなので力を入れずに、なでるように洗うだけで角質をやさしくオフ。

また、泡立つので全身*3を洗うこともできます。

[２] 肌あたりがやさしい、植物由来のスクラブ

フェイススクラブにも使用される、微細な球体の「アンズシードスクラブ*4」と「シリカ*5」を配合。肌と同じ弱酸性。

[３] くすみ*6をため込まず、美容液成分を幅広く配合

植物由来幹細胞成分*7： くすみ*6をオフして、肌を整える

ナイアシンアミド*8・ビタミンC誘導体*9・4Dヒアルロン酸*10・セラミド*11

[４] 上質で落ち着いたフレグランス

・デューイー： 洗練されたハーバルなリーフグリーンとゼラニウムの香り

・ブライトケア： 果実の甘さがほどけるフィグとラズベリーの香り

目安となる使用頻度 週に1,2回のスペシャルケア

こんな方にオススメ やさしく角質ケアをしたい方、肌刺激を気にしてスクラブを使用していない方

*1 汚れが落ちてキメが整った肌印象のこと *2古い角質の蓄積による *3 顔・デリケートゾーンを除く

*4 アンズ種子（角質除去成分） *5 角質除去成分 *6 汚れの蓄積によるもの

*7 コンフリーカルス培養エキス（保湿成分）（デューイ―とブライトケア）*8 保湿成分 （デューイ―のみ）

*9 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）（ブライトケアのみ）

*10 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）（デューイ―とブライトケア）*11 セラミドNG（保湿成分） （デューイ―とブライトケア）

商品特長｜ボタニカルスクラブボディーソープ デューイ―

[１] 1本2役＜ボディーソープ＞と＜スクラブ＞、手軽に毎日の角質ケア

泡立てて毎日のボディーソープ： 肌と同じ弱酸性のふわもち泡で、皮脂や汚れを落として健やかな肌に。

泡立てずにスクラブ： 肘や膝などごわつき*1が気になるパーツのケアに使用。

[２] 肌あたりがやさしい、植物由来のスクラブ

ボディースクラブと同様、微細な球体の「アンズシードスクラブ*2」と「シリカ*3」をダブル配合。

肌あたりがやさしいスクラブなので、毎日の角質ケアができます。

[３] くすみ*4をため込まず、美容液成分を幅広く配合

植物由来ペプチド*5： 潤い、肌にすんだ印象*6を与える

ナイアシンアミド*7 ・ パンテノール*8： くすみ*4をオフして肌を整える

４Dヒアルロン酸*9・セラミド*10も配合

[４] 上質で落ち着いたフレグランス、みずみずしく清々しいペアーとゼラニウムの香り

目安となる使用頻度 毎日でも使用可能

こんな方にオススメ 手軽に毎日の角質ケアをしたい方

*1 古い汚れや角質による *2 アンズ種子（角質除去成分）*3 角質除去成分 *4 汚れの蓄積によるもの

*5 加水分解アカシアマクロスタチア種子エキス （保湿成分）*6 汚れが落ちてキメが整った肌印象のこと*7,8 すべて保湿成分

*9 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）*10 セラミドNG（保湿成分）

商品概要

（左から）

■ボタニスト ボタニカルボディースクラブ デューイー

■ボタニスト ボタニカルボディースクラブ ブライトケア

容量：各250g 価格：各1,738円（税込）

■ボタニスト ボタニカルスクラブボディーソープ デューイー

容量：490mL 価格： 1,650円（税込）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XH9ZpizLp_A ]

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