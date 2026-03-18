BOTANISTから泡立つジェルクッションで摩擦を抑える「ボディースクラブ」＆ふわもち泡で毎日の角質ケア「スクラブボディーソープ」4月1日新発売

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株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、「ボタニカルボディースクラブ　デューイ― / ブライトケア」と「ボタニカルスクラブボディーソープ　デューイ―」を発売します。





- 商品名：ボタニスト　ボタニカルボディースクラブ　デューイー / ブライトケア
税込価格：各1,738円

- 商品名：ボタニスト　ボタニカルスクラブボディーソープ　デューイー
税込価格： 1,650円

- 店頭：　2026年4月1日(水)より順次
ボディースクラブ：全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）スクラブボディーソープ：AINZ&TULPE /ドン・キホーテ/全国のマツモトキヨシグループ・
ココカラファイングループの店舗とマツキヨココカラオンラインストア （一部店舗を除く）

- EC：　2026年4月1日(水)より順次 / 3月18日(水)より予約販売
公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）

商品特長｜ボタニカルボディースクラブ　デューイー / ブライトケア

保湿とブライトニングの2タイプ


　　デューイー：　潤いを保ち、しっとりつるすべ肌へ（緑）


　　ブライトケア： 透明感*1のある、明るいつるすべ肌へ（ピンク）



[１]　泡立つ＜ジェルクッション＞で、なでるように洗うだけで角質オフ


厚みのあるジェルクッションにより肌への負担を軽減し、黒ずみ*2やざらつきをしっかり吸着。


ジェルなので力を入れずに、なでるように洗うだけで角質をやさしくオフ。


また、泡立つので全身*3を洗うこともできます。



[２]　肌あたりがやさしい、植物由来のスクラブ


フェイススクラブにも使用される、微細な球体の「アンズシードスクラブ*4」と「シリカ*5」を配合。肌と同じ弱酸性。




[３]　くすみ*6をため込まず、美容液成分を幅広く配合


植物由来幹細胞成分*7：　くすみ*6をオフして、肌を整える


ナイアシンアミド*8・ビタミンC誘導体*9・4Dヒアルロン酸*10・セラミド*11



[４]　上質で落ち着いたフレグランス


・デューイー： 洗練されたハーバルなリーフグリーンとゼラニウムの香り


・ブライトケア： 果実の甘さがほどけるフィグとラズベリーの香り





目安となる使用頻度　週に1,2回のスペシャルケア


こんな方にオススメ　やさしく角質ケアをしたい方、肌刺激を気にしてスクラブを使用していない方



*1 汚れが落ちてキメが整った肌印象のこと　*2古い角質の蓄積による *3 顔・デリケートゾーンを除く


*4 アンズ種子（角質除去成分）　*5 角質除去成分　*6 汚れの蓄積によるもの


*7 コンフリーカルス培養エキス（保湿成分）（デューイ―とブライトケア）*8 保湿成分 （デューイ―のみ）　


*9 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）（ブライトケアのみ）


*10 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）（デューイ―とブライトケア）*11 セラミドNG（保湿成分）　（デューイ―とブライトケア）


商品特長｜ボタニカルスクラブボディーソープ　デューイ―

[１]　1本2役＜ボディーソープ＞と＜スクラブ＞、手軽に毎日の角質ケア


泡立てて毎日のボディーソープ：　肌と同じ弱酸性のふわもち泡で、皮脂や汚れを落として健やかな肌に。


泡立てずにスクラブ：　肘や膝などごわつき*1が気になるパーツのケアに使用。　



[２]　肌あたりがやさしい、植物由来のスクラブ


ボディースクラブと同様、微細な球体の「アンズシードスクラブ*2」と「シリカ*3」をダブル配合。


肌あたりがやさしいスクラブなので、毎日の角質ケアができます。



[３]　くすみ*4をため込まず、美容液成分を幅広く配合


植物由来ペプチド*5：　潤い、肌にすんだ印象*6を与える


ナイアシンアミド*7 ・ パンテノール*8：　くすみ*4をオフして肌を整える


４Dヒアルロン酸*9・セラミド*10も配合



[４]　上質で落ち着いたフレグランス、みずみずしく清々しいペアーとゼラニウムの香り




目安となる使用頻度　毎日でも使用可能


こんな方にオススメ　手軽に毎日の角質ケアをしたい方



*1 古い汚れや角質による 　*2 アンズ種子（角質除去成分）*3 角質除去成分　*4 汚れの蓄積によるもの　


*5 加水分解アカシアマクロスタチア種子エキス （保湿成分）*6 汚れが落ちてキメが整った肌印象のこと*7,8 すべて保湿成分　


*9 アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）*10 セラミドNG（保湿成分）




商品概要

（左から）


■ボタニスト　ボタニカルボディースクラブ　デューイー


■ボタニスト　ボタニカルボディースクラブ　ブライトケア


容量：各250g　価格：各1,738円（税込）


■ボタニスト　ボタニカルスクラブボディーソープ　デューイー


容量：490mL　価格： 1,650円（税込）







[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XH9ZpizLp_A ]



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