ガジェットアクセサリーブランドA SCENEからデニム素材を編み込んだパラコードストラップが登場。

株式会社 PARK CREATION

ガジェットアクセサリーブランド「A SCENE」の人気シリーズ「Design paracord」から、新素材“デニム”を取り入れたストラップが登場する。

カラーや質感の異なるパラコードを編み込んだ立体的なデザインに、デニムならではのナチュラルな風合いをプラス。カジュアルさの中にも程よい抜け感を感じさせるデザインに仕上げた。

スマートフォンケースへの取り付けはもちろん、キーホルダーやポーチのハンドルとしても使用でき、日常の小物を自分らしくカスタマイズできるアイテムとなっている。

Design paracord strap -denim-



Price : \7,700（税込）



Color : black / light blue

付属品：ストラップホルダー

Size：one size（全長37cm）

カラーや質感の異なるパラコードを編み込んだ存在感のある「Design paracord」シリーズに、新マテリアル“デニム”が登場。パラコードならではの立体感のある編み込みに、デニム特有のナチュラルな素材感をプラスし、スタイリングにほどよい抜け感を添えるデザインに仕上げた。使い込むほどに柔らかく手に馴染み、デニムならではの風合いの変化を楽しめるのも魅力。人気のショートタイプはスマートフォンケースへの取り付けはもちろん、キーホルダーやポーチのハンドルとしても使用でき、さまざまなカスタムを楽しめるストラップとなっている。

上質なレザーをアクセントとして組み合わせ、シンプルながらも洗練されたスタイリングのポイントに。日常のコーディネートにさりげない個性を添え、A SCENEのロゴタグがブランドらしい存在感を演出する逸品です。

BLACK

落ち着いたブラックデニムは、大人っぽく手元に表情を加え、モノトーンコーデにも自然に馴染むカラー。

LIGHT BLUE

爽やかなライトブルーは、明るい色合いが手元を軽やかに見せ、日常のコーディネートに抜け感をプラス。

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