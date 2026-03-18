YOLUから新感覚「とろけるジェラートボディスクラブ」が4月1日発売！ソルトスクラブ*1×ペプチド由来成分*2のW角質ケア、全身のざらつき・くすみ*3を速攻オフ、透明感*4あふれる“つるすべ肌”へ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は、「カームナイトケアボディスクラブ」と「リラックスナイトケアボディスクラブ」を発売します。

*1 塩化ナトリウム（スクラブ剤） *2 酢酸ヘキサノイルジペプチド-３ノルロイシン（保湿成分）

*3 古い角質や汚れのこと *4 汚れが落ちキメの整った肌印象のこと *5,6 すべて保湿成分

商品名：ヨル カームナイトケアボディスクラブ／ヨル リラックスナイトケアボディスクラブ

価格：1,738円(税込)

発売日／流通：

2026年3月18日（水）より楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/yol035/)にて予約販売開始

2026年4月1日（水）より順次

【店頭】全国のドラッグストア、バラエティショップ（一部店舗除く）

【EC】公式オンラインストア 、各ECモール（楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングなど）

※ボディスクラブミニは店頭のみ販売

商品特長

[１] ソルトスクラブ*1×ペプチド由来成分*2の「W角質ケア」でつるすべ肌へ

程よいサイズのソルトスクラブ*1が古い角質を除去し、つるすべ肌へ導きます。さらに、ボディスクラブでは珍しい保湿しながらケアできるペプチド由来の成分*2を採用しています。

*1 塩化ナトリウム（スクラブ剤）

*2 酢酸ヘキサノイルジペプチド-３ノルロイシン（保湿成分）

[２] 新感覚、肌のうえで溶けていく「とろけるジェラート」スクラブ

まるでジェラートのようになめらかなテクスチャーを実現。肌の上でやさしく転がし、お湯と混ざるとソルトスクラブ*1がとろけてミルク状に変化します。摩擦を抑えながら、癒しのセルフケア時間を提供します。 また、アミノ酸系の洗浄成分を配合しているため、使用部位のW洗いは不要です。

*1 塩化ナトリウム（スクラブ剤）

[３] 肌悩みで選べる2タイプ。スキンケア発想の「高機能な美容成分」を配合

スキンケアや美容施術で注目される機能性の高い美容成分を、ボディケアにも贅沢に配合しました。

■カームナイトケア【うるおい保つ、ハリつや肌へ】

・パンテノール*3：肌の水分を保ち、うるおいを角質層まで浸透させる。

・バクチオール*4：植物由来の次世代レチノールともいわれる成分で、肌にハリツヤを与える。

■リラックスナイトケア【くすみ*5オフ、透明感*6ある肌へ】

・グルタチオン*7：美容施術にも使用される成分。保湿効果で肌をみずみずしく明るい印象に。

・ガラクトミセス培養液*8：白樺由来の酵母成分。角質層まで浸透し、乱れた肌のキメを整える。

*3,4,7,8 すべて保湿成分 *5 古い角質や汚れのこと *6 汚れが落ちキメの整った肌印象のこと

[４] 肌の潤いを保つ3因子の類似成分を共通配合「オーバーナイトバリア処方」

夜間の乾燥を防ぎ水分・油分のバランスが整った肌へ導く、 ボディケアシリーズ（ボディソープ・ミルク）共通の処方です。

・ナイトセラミド*9：ナノ化されたミルク由来のセラミド類似成分で、角層の保水性を高める。

・類似NMF*10：水分を抱え込みうるおいキープ。角層になじみやすく、洗い流しても肌に留まりやすい。

・ナイトスクワラン*11：皮脂とよく似た成分でうるおいの蒸発を防いで保護。

*9 乳エキス（牛乳）、乳糖（牛乳）、スフィンゴミエリン（牛乳）（全て保湿成分） *10 異性化糖（保湿成分）

*11 スクワラン（エモリエント成分）

[５] 睡眠環境をサポートする香料を使用した、癒しのアロマティックフレグランス

心地よい眠りに寄り添う睡眠環境サポート香料「DreamScentz(TM)」*12を採用しています。

バスタイムで一日のがんばりを労りながら特別な安らぎ感のある香りを設計しました。

■カームナイトケア：シダーウッド＆バニラの香り

紅茶の茶葉のようなアロマティックフローラルと、バニラの奥深い甘さが広がる香り。

■リラックスナイトケア：ローズマリー＆マンダリンの香り

ジューシーなマンダリンなどシトラスの爽やかさに、ウッディムスキーがモダンな印象を与える香り。

*12 心地よい眠りに寄り添うこと

使用方法

１．肌が濡れた状態で、適量を手に取ります。

２．気になる部分（ひじ、ひざ、かかと、おしりなど）を中心に、やさしくマッサージするようになじませます。

３．ソルトスクラブ*1がお湯と混ざり、ミルク状に変化したら、さらに軽くマッサージします。

その後、十分に洗い流してください。

※本製品はアミノ酸系洗浄成分を配合しているため、ボディソープ等でのW洗いは不要です。

※週2～3回のスペシャルケアのご使用がおすすめです。

*1 塩化ナトリウム（スクラブ剤）

商品概要

■ ヨル カームナイトケアボディスクラブ

容量／価格：250g／1,738円(税込)

■ ヨル リラックスナイトケアボディスクラブ

容量／価格：250g／1,738円(税込)

■ ヨル カームナイトケアボディスクラブ ミニ

容量／価格：50g／550円(税込)

■ ヨル リラックスナイトケアボディスクラブ ミニ

容量／価格：50g／550円(税込)

※ボディスクラブミニは店頭のみ販売

YOLU

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