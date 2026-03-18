【1巻全文無料公開】大ベストセラー・シリーズ『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険』が、2026年3月31日（火）まで1冊丸ごと無料で読める！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、大人気シリーズ「マジック・ツリーハウス」の新装版3冊目『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出』の発売にあわせ、シリーズ1冊目『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険』の＜全文無料公開＞を開始しました。

世界的なベストセラー「マジック・ツリーハウス」1冊目を全文無料公開！

本作は、読めば本が好きになると評判のベストセラー翻訳児童書。日本で刊行されて24年、多くの読者から愛されつづけてきました。

累計部数はなんと1億9400万部！ 世界40か国で読まれている実績があり、アメリカやカナダでは学校の教科書としても使われてきたほど信頼されている作品です。

まさに、世界中の子どもたちを魅了してきた物語。

日本版の本書は、すべての漢字にふりがながつき、魅力的な挿絵で、小学生が自力ですいすい読み進めていくことができると評判です。

▼あわせて読みたい：プレスリリース

学校現場でも高く評価！「国語が苦手なら、まずはこれを読んでみて」と受験指導専門家も推薦するシリーズ。小学生が熱中するひみつとは？ 発売リリースはこちら＞＞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000018874.000007006.html)

新装版3冊目は「アマゾン大脱出」。たくさんの動植物が登場し、熱帯多雨林でドキドキのサバイバルを繰り広げる内容は、知的好奇心を刺激すること間違いなし。

そこで、この機会にシリーズ1冊目『恐竜の谷の大冒険』がどんな物語なのか、ぜひ体験してみてください。

2026年3月31日（火）までの期間限定で＜全文無料公開＞していますので、以下のリンクからすぐにお楽しみいただけます。

お子さまはもちろん、保護者のみなさまが書籍を購入する際の検討にもお役立てください。

いますぐ読む :https://bookwalker.jp/de2e7a1506-d17f-4898-bdde-574c81d3ac82/

面白い！と思ったら、続く2冊目、そして3冊目へと読み進めてみてはいかがでしょうか。

現在、書籍購入で応募できる抽選プレゼントキャンペーンも実施中。まとめて買うならいまがお得です！

▼キャンペーン情報はこちら

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-107692.html

■書誌情報

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年11月19日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811655-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000486.html)

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 女王フュテピのなぞ

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年12月10日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811656-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000487.html)

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2026年3月18日（水）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811657-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000488.html)