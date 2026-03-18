総合スポーツ用品メーカーMizuno(ミズノ)と、ファッションブランドAmeri(アメリ)のコラボレーション涼感素材『アイスタッチ』を使用した“魅せる機能性インナー”を展開

B STONE株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」と、総合スポーツ用品メーカー「Mizuno (ミズノ)」による2度目のコラボレーションアイテムを、4月7日 (火) にAMERI VINTAGE公式WEB STORE、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店) 、ミズノ公式オンライン、一部のミズノ直営店舗にて発売します。

前回のコラボレーションの好評を受け、実現した第2弾となる今回のコラボレーション。

Mizunoが独自に開発した、夏に適した涼感素材『アイスタッチ』を使用した機能性インナーシリーズを4型展開します。

スポーツウエア由来の機能素材を日常のファッションへと落とし込み、ひんやりとした肌触りと軽やかな着心地を実現。

接触冷感機能、吸水速乾機能素材を使用することで、暑い季節もストレスフリーに着用いただけます。

機能性とデザイン性を両立し、レイヤードスタイルの幅を広げるインナーシリーズを提案します。

『アイスタッチ』

接触冷感、吸汗速乾を実現する夏専用の機能性素材です。汗を素早く吸収・拡散し、気化熱で肌表面をクールダウン。清涼感のあるサラッとした着心地が持続し、ビジネスやスポーツウエアなどに採用される人気の素材です。

Mizuno × Ameri SHEER DOCKING SLEEVELESS TOPS \8,500+tax

背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きタンクトップインナー。

デコルテ部分には異素材のシアー素材を施し、抜け感のある一着に仕上げました。

Mizuno × Ameri 2WAY TUBE TOPS \8,500+tax

ストラップを取り外しチューブトップとしても着用可能な、カップ付きキャミソールインナー。

一本のラインで構成したストラップは、あえて見せてもスタイリングの一部として楽しめるデザインに仕上げました。

Mizuno × Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS \7,500+tax

胸元のカットラインが上品な、カップ付きショート丈キャミソールインナー。

深めに設定したネックラインで、合わせるトップスを選ばず着用できる一着に仕上げました。

バストサイドの形状にもこだわり、脇部分はラインが見えにくいデザインにすることで、コンパクトなシルエットながらも安心感のある着心地を実現。

Mizuno × Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE DRESS \9,000+tax

背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きキャミソールドレスインナー。

バックオープンのアイテムにも対応できるよう、背中の開きを深く設計しました。

膝上丈のワンピースタイプで、夏の軽やかなドレスのペチコートとしても最適な一着。

上身頃のサイドにはシアー素材の切り替えを施し、さりげない抜け感をプラスしています。

■Mizuno(ミズノ)

ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献す

る」を経営理念に、スポーツ品の製造および販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。

近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE：

https://amerivintage.co.jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube：

https://www.youtube.com/c/NORULESFOR