受験指導専門家・にしむら先生が推薦する大人気シリーズ！ “国語が苦手なら、まずはこれを読んでみて”「マジック・ツリーハウス」カラー新装版シリーズ3冊目が刊行！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、世界累計1億9400万部、40か国で読まれている大人気シリーズ「マジック・ツリーハウス」の新装版3冊目『[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出』を2026年3月18日（水）に発売いたしました。今回の冒険の舞台は、アマゾン川。子どもが熱中する「すごい本」のひみつに迫ります。

本作は、小学校の教育現場でも長年高く支持されてきた「みるみる本が好きになる」「世界中の知識が身につく」ベストセラーシリーズの最新刊です。

刊行から24年、多くの小学生に愛されてきた作品が、フルカラーでさらに読みやすい[カラー新装版]として登場しました。

気になる3冊目の内容は「アマゾン大脱出」。ふしぎなツリーハウスを通じて危険なアマゾンの熱帯多雨林へやってきたジャックとアニーの兄妹は、グンタイアリや肉食魚ピラニア、ワニやサルに遭遇しながら、危険な森や川をサバイバルしていきます。果たしてふたりは、無事に元いた世界へ帰れるのか!?

圧倒的な没入感を楽しめるのは、[カラー新装版]ならでは。物語を楽しみながら、熱帯多雨林の生態系や自然の厳しさをリアルに学ぶことができます。贈り物にも最適な本作をぜひ手に取ってみてください。

桐蔭学園小学校では図書館に「マジック・ツリーハウス」特設スペースも

本作は学校図書館や塾など教育現場でも高く評価され使われてきた作品です。原作小説は、アメリカやカナダでは教科書として使用されてきた実績も。

たとえば横浜市の桐蔭学園小学校では、この冬、図書館の一角に「マジック・ツリーハウス」の特設スペースができました。休み時間になると子どもたちはワッと本の前に集まり、各々興味を持った巻を手に取ります。特に人気なのは動物をテーマにしたラインナップ。パンダやゴリラ、サメなどが描かれた楽しげなカバーに興味津々の様子です。

受験指導専門家も推薦！

受験指導専門家であるにしむら先生は「国語が苦手なら、まずは『マジック・ツリーハウス』シリーズを読んでみて」と言います。

実際に「読解力、語い力を高めるためにどうすればいいか」「国語の点数が悪いので、個別指導を追加しようと思うがどう思うか」 という相談を受けたとき、本シリーズを全巻読むことを薦めているそう。

「『日本語力の土台』ができていれば、国語の成績は伸びやすくなる」と、著作『中学受験 合格をつかむ自宅勉強法』(https://www.kadokawa.co.jp/product/322301000578/)やYouTubeチャンネル内でも都度紹介し、その効果に太鼓判を押しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AN0VoHAL4T0 ]

▼ヨメルバ記事「マジック・ツリーハウス」はすべての小学生にお薦めしたい本！『[新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険』推薦の声ぞくぞく！

https://yomeruba.com/plus/news/entry-107691.html

確かな実績で長年愛され続けたベストセラーシリーズ

54巻のフルボリュームに取り組む前に、おすすめしたいのが新ラインナップ「[カラー新装版]マジック・ツリーハウス」。

第1巻から第3巻までが、フルカラーイラストでさらに読みやすくなっています！

ポイント1 フルカラーでもっと読みやすく

小学校では実際に新装版を手に取った児童が「カラーだ！」と驚く様子が見られました。文字だけの本を読みなれていない子どもたちでも、絵本やカラー漫画のながれで、気軽に読み始められる点が魅力です。

ポイント2 挿絵も、時代にあわせてあたらしく

カバーイラストと挿絵を全点、新装版発売にあわせ描きおろしています。イラストを担当するのは、引き続き甘子彩菜さん。さらに物語の世界にどっぷり浸かれて、冒険の様子が活き活きと描かれているので、より子どもたちの興味を惹きます。

ポイント3 巻末には学びが広がる資料が充実

ジャックとアニーの冒険にまつわる内容を解説するコラムを収録。写真や図版が盛りだくさんで、物語に出てきた国や時代をより深く理解する助けになります。恐竜や翼竜の生態、古代エジプトの様子、アマゾン川に生息する生物など、自主学習や探究のきっかけに！

ドキドキわくわくの大冒険！ 小学生が本好きになる人気シリーズ。その読みはじめの1冊目に、ぜひ[カラー新装版]シリーズを選んでみてください。

書誌情報

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス アマゾン大脱出

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2026年3月18日（水）

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811657-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000488.html)

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書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年11月19日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811655-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000486.html)

▼ためし読みはこちら

https://bookwalker.jp/de2e7a1506-d17f-4898-bdde-574c81d3ac82/

書名：[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 女王フュテピのなぞ

著者：メアリー・ポープ・オズボーン

訳：食野雅子

絵：甘子彩菜

発売日：2025年12月10日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：四六判

ページ数：168ページ

ISBN：978-4-04-811656-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/story/story-other/magictree/322506000487.html)