仕事が続かない、人間関係でつまずく……「生きづらさ」は性格のせいではない。科学が解き明かすその原因と人生の再建メソッド

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年3月19日（木）に、和田一郎著『大人になっても消えない重荷を抱える人のための 生きづらさの手放し方』を発売いたします。

本書は、生きづらさの正体が性格ではなく、虐待や貧困等の「小児期逆境体験（ACEs）」にあることを科学的に解き明かします。ACEs（エース）とは成人後の健康や経済状況を左右するとされるリスク因子で、各方面で注目されています。意志の力に頼らず、福祉の活用や睡眠環境の確保といった「環境調整」によって人生を取り戻す、具体的な技術を提示します。

世界の研究者を驚かせた発見「ACEs（小児期逆境体験）」が人生を左右する

本書で紹介する生きづらさの根底にある概念「ACEs（Adverse Childhood Experiences）」は、1990年代のアメリカで行われた大規模な追跡調査によって見出されました。

きっかけは、ある肥満治療プログラムでの奇妙な出来事でした。順調に減量に成功していた患者たちが、なぜか自ら治療を脱落していったのです。詳細な調査の結果、脱落者の多くが幼少期に深刻なトラウマを抱えていたことが判明しました。彼らにとって「肥満（太っていること）」は、性的・身体的な脅威から身を守るための、無意識の「鎧」として機能していたのです。

この研究は、子ども時代の10種類の逆境体験（虐待、ネグレクト、家庭内の機能不全など）が、数十年の時を経て大人になってからの健康状態に直結することを示しました。ACEsスコアが高いほど、うつ病や心疾患のリスクが跳ね上がるだけでなく、最終学歴や生涯収入といった「社会的な成功」にまで多大な悪影響を及ぼすことが統計的に証明されています。これは単なる「つらい思い出」や「生きづらさ」の領域を超えた、公衆衛生上の重大な課題なのです。

ACEsからの回復は個人の責任ではない。

「環境」を変えることで、脳を回復モードへ切り替える

ACEsからの回復の鍵は、「意志」ではなく「環境調整」という具体的な技術にあります。ACEsを抱える人の脳は、常に「戦場」にいると認識し、ストレスホルモンを放出し続ける「警戒モード」に固定されています。この状態では、いくら高度なカウンセリングを受けても、効果がストレスに流されてしまいます。

本書が推奨するのは、まずは物理的な安全と生活基盤を固める「福祉的アプローチ」です。

- 安全な眠りの確保：鍵のかかる安全な部屋で眠ることは、脳の炎症を鎮める医療的効果を持ちます。- デジタル・デトックス：夜間のSNS利用を控え、不安を増幅させる刺激を物理的に遮断します。- 適切な依存先の分散：自立を「依存先を増やすこと」と定義し、専門家や行政サービスなど、安全な「外側のつながり」を構築します。

「自分を変える」前に「自分を取り巻く環境」を戦略的に選び直す。この具体的かつ論理的な手法こそが、負の連鎖を断ち切るための最も確実な一歩となります。

もくじ

第1章 あなたの「生きづらさ」の正体

・「生きづらさ」の根源は、あなたの性格のせいではない

・ACEsとは何か

・あなたはいくつ当てはまる？ ACEsとなる10の体験



第2章 過去の傷が残す「見えないシステム」

・所得・学歴とACEsスコアの関係

・社会的困難がACEsの発生・継続に与える影響

・家族・集団に刷り込まれた「ゆがんだ価値観」の正体



第3章 傷が癒されないままだと、何が起きるのか

・ACEsスコアと「生きづらさ」の関係性

・ACEsはどのような疾患・症状につながるのか

・なぜ「薬」だけでは治らないのか



第4章 環境の力で心を回復する「環境調整による行動変容」

・回復の主体は「私」と「環境」の協働である

・トラウマを「個人の責任」にしないという視点

・「自分でどうにかする」から「助けを借りる」勇気へ



第5章 あなたは1人じゃない

・「回復」の定義を書き換える

・自分自身のレジリエンスを信じ、育てる

・「生きづらさ」を抱えたからこそ持てる「優しさ」

書誌情報

書名：大人になっても消えない重荷を抱える人のための 生きづらさの手放し方

著者：和田一郎

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年3月19日（木）※電子書籍同日配信予定

判型：四六判

頁数：224頁

ISBN：978-4-04-608007-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000483/)

著者プロフィール

和田一郎（わだ・いちろう）

社会福祉士、精神保健福祉士。

筑波大学大学院人間総合科学研究科修了。博士（ヒューマン・ケア科学）。

茨城県職員として福祉事務所や児童相談所等に勤務。2013年度より社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所主任研究員として研究者として活動を始め、2022年より獨協大学国際教養学部教授。専門はデータサイエンス、子ども論、社会福祉マクロ政策など多岐にわたる。

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