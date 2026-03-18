T2 Creative『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool オープニングセレモニー』の企画/演出/制作を担当

株式会社ティー・ツー・クリエイティブ

オフライン・オンライン・バーチャルなど問わず、幅広い“リアルな体験価値”を創るイベントプロダクション、株式会社ティー・ツー・クリエイティブ（本社：東京都港区 代表取締役：市川公彦）は、3月5日(木)、6日(金)に開催された2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool オープニングセレモニーの企画・演出・制作を担当いたしました。“ONE BEAT ― 野球で、世界はひとつになる。”をテーマに、Tokyo Pool 5ヵ国の文化性をエッセンスとして織り交ぜながら、音楽とレーザーを大胆に使い、世界がひとつになる瞬間を描きました。

※画像はイメージです【実施概要】

クライアント：WORLD BASEBALL CLASSIC INC. ／ 読売新聞社

名称：2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) Tokyo Pool presented by dip

日時：2026年3月5日 19:00～ / 3月6日 19:00～

会場：東京ドーム

【STAFF】

プロデュース ： TBWA＼HAKUHODO

企画・制作 ： TOW (大崎雅弘・徳山彰一・高橋穂輝)

演出 ： T2 Creative (近藤大輔・明利翔・石井琉偉・赤木玲美)

DJ (3/5) ： ヒラテマリノ

DJ (3/6) ： 田中知之 (FPM)

音楽 ： 田中知之 (FPM)・ナカムラヒロシ

レーザー ： CRYSTALINO (茶原未結・野口芹南)

映像制作 ： 花房伸行

カメラ ： AVC

照明 ： HEART-S

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59292/table/7_1_9b23282f0ac85832859b8dcf7a824906.jpg?v=202603181251 ]

＜本件の問い合わせ先＞

株式会社ティー・ツー・クリエイティブ

担当：近藤 ／ 電話：03-5777-0330 ／ mail：info@t2-c.com

以上