ChampionにFREAK′S STOREが別注したTシャツが登場。ピグメント加工を施した、ヴィンテージライクな1着です。

株式会社デイトナ・インターナショナル

FREAK'S STOREがChampion(チャンピオン)に別注したTシャツが登場。

デザインはリラックスシルエットのTシャツにピグメント加工を施した1着で、製品染めによるヴィンテージのような風合いが魅力です。またボディと同色刺繍のロゴが胸にワンポイントで入っており、シンプルかつ上品なアクセントとなっています。左袖にはブランドを象徴する"C"マークのロゴがさりげなくデザインされており、Tシャツ1枚でもこなれた印象で着用できるアイテムです。

FREAK'S STOREがChampionに別注したTシャツは、3月下旬よりFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアにて販売開始です。

■ITEM

別注 ピグメント ワンポイント Tシャツ

SIZE：S/M/L

COLOR：NATURAL,BLACK,MUSTARD,BLUE GREEN,NAVY

PRICE：\6,996(tax in)

シンプルながらもこなれ感のあるデザインで、幅広いコーデに対応する1枚。古着のような風合いを感じる5色展開。

■SALES INFORMATION

□販売チャネル

・FREAK'S STORE 店舗

・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

■Champion/チャンピオン

1919年、ニューヨーク州で産声を上げ、いつの時代も品質にこだわり、より良いものづくりに挑戦し続けてきた、チャンピオン(CHAMPION)。日本でも「キング・オブ・スウェットシャツ」として親しまれ、多くのファンに愛用されています。

■FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com