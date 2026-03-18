オランダ発ダイヤモンドジュエラー「ロイヤル・アッシャー」の新作ブライダルジュエリーが登場

株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン

1854年オランダ・アムステルダムにて創業したダイヤモンド・カッティング・ジュエラー「ROYAL ASSCHER（ロイヤル・アッシャー）」は、2026年3月20日（金・祝）より、ブライダルコレクション「FLORIADE（フロリアード）」シリーズと「ROYAL ASSCHER SIGNATURE CUT（ロイヤル・アッシャー・シグニチャーカット）」シリーズから新作ブライダルジュエリーを発表いたします。

花の国・オランダを象徴する「FLORIADE（フロリアード）」シリーズから、可憐に咲くチューリップを繊細にセッティングしたダイヤモンドで表現したエンゲージリングとチューリップの花びらや葉の柔らかなフォルムをイメージしたマリッジリングのセットを発表。正面の美しさはもちろん、側面からの表情にまでこだわった立体的なフォルムが、身に着ける人の手元を優美に彩ります。さらに、センターストーンを取り巻くようにメレダイヤモンドを緻密にセッティングしたデザインのエンゲージペンダントもラインナップに加わります。 上品で透明感のあるその姿は、まるで可憐に咲く花のようです。

ERA822 価格：286,000円～(税込、センターダイヤモンド0.17ctの参考価格)WRB080（上）価格：253,000円(税込) 幅約2.3mm 14pcs計0.16ct WRA070（下）価格：181,500円(税込) 幅約3.2mmEPA209 価格：376,200円～(税込、センターダイヤモンド0.17ctの参考価格)刻印用クラウンチャーム付詳細を見る :https://shop.royalasscher-jp.com/collections/floriade-series/

新シリーズ「ROYAL ASSCHER SIGNATURE CUT（ロイヤル・アッシャー・シグニチャーカット）」からは、ロイヤル・アッシャー・カットの特徴である“ステップカット”のシャープさをデザインに取り入れたマリッジリングが登場。愛し合うふたりのこれからにそっと寄り添い、歩みを後押しするパートナーのような存在として、永遠の誓いにふさわしい輝きを放ちます。

WRB081 価格：253,000円(税込) 幅約2.7mm 12pcs計0.17ctWRA071 価格：198,000円(税込) 幅約3.2mm詳細を見る :https://shop.royalasscher-jp.com/collections/royal-asscher-signature-cut/

また、4月1日（水）からブライダルフェアを開催いたします。フェア期間中、対象のブライダルジュエリーをご成約のお客様にオリジナルジュエリーボックスをプレゼントいたします。

【ロイヤル・アッシャー ブライダルフェア】

日程：2026年4月1日（水）- 5月6日（水・振替休日）

対象店舗：ロイヤル・アッシャー直営店、全国正規販売店

ご成約特典：オリジナルジュエリーボックス

ロイヤル・アッシャー オフィシャルサイト

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