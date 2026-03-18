【New Era(R) × Casselini】毎シーズン好評のコラボキャップが2026年バージョンで登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社キャセリーニ




バッグやアクセサリーをはじめとしたレディス服飾雑貨の製造や小売り販売、卸販売をしている株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するブランド「Casselini(キャセリーニ)」は、100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランド「New Era(R)」とのコラボレーションアイテムを公式オンラインショッピングストア「CASSELINI ONLINE」および「CASSELINI原宿店」にて発売します。



【New Era(R) × Casselini】ロゴキャップ



Casseliniの頭文字「C」を、フラワーモチーフで繊細に落とし込んだロゴキャップ。


控えめな可愛らしさが、大人のカジュアルスタイルに自然に馴染みます。


品番：269-600701　価格：\6,600（税込）カラー：ブルー/ホワイト　サイズ：フリー




ブルー

ホワイト

詳細を見る :
https://www.casselini-online.com/c/hat/product269-600701

【New Era(R) × Casselini】モチーフキャップ



シンプルなキャップに、ワンポイント刺繍をあしらったデザイン。


モチーフごとに印象は異なりますが、いずれも主張しすぎないサイズ感と配置にこだわり、スタイリングに自然になじむバランスに仕上げました。


品番：269-600702　価格：\6,600（税込）カラー：ブラック/ベージュ/ネイビー　サイズ：フリー



ブラック

ベージュ

ネイビー

詳細を見る :
https://www.casselini-online.com/c/hat/product269-600702



New Era(R)


New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。


MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。


代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。



Casselini(キャセリーニ)


“Be myself / with playful”



ただ"かわいい"だけじゃない、いくつものテイストを取り入れたミックススタイル。


わたしらしさをつくるもの。


ころころと変わる毎日の気分に寄り添える小物を提案します。


Casselin（キャセリーニ）インフォメーション


公式オンラインサイト


https://www.casselini-online.com/casselini/



Instagram


https://www.instagram.com/casselini_official/



X


https://x.com/CASSELINI_JP　



TikTok


https://www.tiktok.com/@casselini_official



CASSELINI原宿店


〒150-0001　


東京都渋谷区神宮前５丁目２７－８



CASSELINI原宿店Instagram


https://www.instagram.com/casselini_shop/　