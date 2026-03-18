【New Era(R) × Casselini】毎シーズン好評のコラボキャップが2026年バージョンで登場！

株式会社キャセリーニ

バッグやアクセサリーをはじめとしたレディス服飾雑貨の製造や小売り販売、卸販売をしている株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するブランド「Casselini(キャセリーニ)」は、100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランド「New Era(R)」とのコラボレーションアイテムを公式オンラインショッピングストア「CASSELINI ONLINE」および「CASSELINI原宿店」にて発売します。

【New Era(R) × Casselini】ロゴキャップ

Casseliniの頭文字「C」を、フラワーモチーフで繊細に落とし込んだロゴキャップ。

控えめな可愛らしさが、大人のカジュアルスタイルに自然に馴染みます。

品番：269-600701 価格：\6,600（税込）カラー：ブルー/ホワイト サイズ：フリー

【New Era(R) × Casselini】モチーフキャップ

ブルーホワイト詳細を見る :https://www.casselini-online.com/c/hat/product269-600701

シンプルなキャップに、ワンポイント刺繍をあしらったデザイン。

モチーフごとに印象は異なりますが、いずれも主張しすぎないサイズ感と配置にこだわり、スタイリングに自然になじむバランスに仕上げました。

品番：269-600702 価格：\6,600（税込）カラー：ブラック/ベージュ/ネイビー サイズ：フリー

ブラックベージュネイビー詳細を見る :https://www.casselini-online.com/c/hat/product269-600702

New Era(R)

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。

Casselini(キャセリーニ)

“Be myself / with playful”



ただ"かわいい"だけじゃない、いくつものテイストを取り入れたミックススタイル。

わたしらしさをつくるもの。

ころころと変わる毎日の気分に寄り添える小物を提案します。

Casselin（キャセリーニ）インフォメーション

公式オンラインサイト

https://www.casselini-online.com/casselini/

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CASSELINI原宿店

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前５丁目２７－８

CASSELINI原宿店Instagram

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