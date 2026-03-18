コミックス4巻発売記念！『まどわせないで矢守くん』秋田書店公式オンラインくじ【ガチャパーティー】に登場！ 3月18日（水）より販売開始！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、オールジャンル漫画サイト「ヤンチャンWEB」で大人気連載中のコミック『まどわせないで矢守くん』のオンラインくじを実施いたします。オンラインくじの実施期間は、2026年4月22日（水）お昼12時まで。

【豪華賞品ラインナップ】

・A賞：高精細複製原画キャラファイングラフ 全2種

・B賞：アクリルジオラマ 全3種

・C賞：アクリルマスコット 全10種

・D賞：アクリルキーホルダー 全20種

その他、1会計につき10枚購入するごとにランダムでクリアカードが必ずもらえる【10連購入特典】や、購入者の中から抽選で10名様にいのぐちしな先生直筆のサインが入った高精細複製原画が当たる【抽選購入特典】も有り。

・同時購入特典：クリアカード 全5種類

・抽選購入特典：いのぐちしな先生直筆サイン入り高精細複製原画キャラファインマット 全1種類

【オンラインくじ概要】

販売期間：2026年3月18日(水)12:00～4月22日(水)12:00

販売価格：1枚770円(税込)＊1注文につき最大100枚まで

送料：くじ100枚につき550円(税込)

決済方法：クレジット決済、携帯キャリア決済(softbank、docomo)

ガチャパーティ公式 :https://akitashoten.ap-gacha.jp/

■書籍情報

『まどわせないで矢守くん』 第4巻

●著者：いのぐちしな

●発売日：2026年3月18日（水）

●レーベル：ヤングチャンピオン・コミックス

●定価：880円 （10%税込）

「これ、森くんだけの特別なやつ！」バレンタイン前日、矢守から手作りのチョコをもらった森は、彼に今までにない感情を抱く。一方の矢守も森が女子からチョコを貰っているのが、気になる様子で…。そんな２人の関係性に大きな変化が…!?

波乱のバレンタインデーを経て、新学年へ！ 話題の女装男子コメディ、第４巻！

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/