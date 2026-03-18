西日本発の挑戦を支えるLETT株式会社を設立 地域密着型のイノベーションエコシステムをつくる

LETT株式会社

LETT株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：志岐遼介、以下LETT）は、国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームを運営するCreww株式会社からスピンアウトし、2026年2月1日に事業を承継・開始したことをお知らせいたします。西日本エリア（主に愛知県以西）を中心に、地域に根ざした機動力のある支援体制で、各地域のイノベーションエコシステム※1の活性化に寄与してまいります。

■ 私たちの理念と社名「LETT」に込めた想い

私たちは「人生を 心躍る冒険に」をビジョンに掲げ、「地域のオモロいを開拓する」ことをミッションとしています。

「LETT（レット）」という社名は、Crewwからこれまでの実績と情熱に対して託された「イノベーションの免許状（Letter）」に由来します。地域の現状を熟知する私たちが、Crewwで培った挑戦者支援のメソッドを掲げながら、西日本という広大な海域を圧倒的な機動力で切り拓くといった意志を込めました。

さらに、社名を構成する4つのアルファベットには、私たちが大切にする4つのコアバリューも込められています。



L（Localization）： 地域にコミットした価値を提供します

E（Explore）： 地域のユニークを探索します

T（Thrust）： 地域のイノベーションを推進します

T（Team）： 地域内外が一丸となります

また、ロゴは「船の帆」と「紙飛行機（手紙）」を組み合わせたデザインにしました。荒波を突き進む船のような力強さと、公文書（Letter）が持つ知的な静謐さを兼ね備えています。

■ LETTの事業内容

LETTは、地域に特化した「エコシステムドライバー」として、その地域ごとの歴史、産業、文化を起点に新たな挑戦を生み出します。以下の3つの強みを活かし、地域発のイノベーションを支援します。



1．『地域のイノベーション創出支援』

47都道府県でイノベーション創出が当たり前に起こる世界観の実現を目指し、特に西日本エリアにおいて、自治体や産業支援機関、金融機関などと連携しながら、地域のスタートアップやイノベータの成長支援、機運醸成を支援していきます。

地域ならではの魅力や強みを発掘し、挑戦が生まれ続ける土壌づくりを支援することで、地域の持続的な成長に貢献していきます。

2．『スタートアップ、ベンチャー企業との共創支援』

国内最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「CrewwGrowth」※2を活用し、事業会社とのスタートアップ共創の実現を支援します。オープンイノベーションの基本設計から、数多くのスタートアップ企業との直接的な接点を通じて得られた高い専門性と確度の高いマッチング、仮説検証の実行支援まで伴走し、急成長で上場を目指すスタートアップ企業、ユニークな事業で世の中を変えるベンチャー企業が成長する機会と新たな事業を創出します。



3．『地域コミュニティの形成支援』

地域に特化したエコシステムビルダーとしての実績とノウハウを活かし、イノベーション創出に不可欠なコミュニティ形成を支援します。

地域内外のイノベータを横断的に交差させることで、さまざまな化学反応を生み出します。

※1 企業、行政、大学、研究機関、金融機関などの様々なプレーヤーが相互に関与し、絶え間なくイノベーションが創出される、生態系システムのような環境・状態

※2 9,000社以上のスタートアップデータベースを活用し、企業とスタートアップのマッチング、アクセラレータープログラムの企画・運営をトータルでサポートするクラウドサービス

■ 代表メッセージ

このたび、Creww株式会社よりスピンアウトし、LETT株式会社を設立いたしました。設立に際し、多大なるご支援を賜りました関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

これまで私たちはCrewwの一員として、西日本エリアを中心に地域エコシステムの構築やスタートアップ支援に邁進してまいりました。今後はLETTとして、より地域に根ざした機動力のある体制へと進化し、挑戦者の皆さまに深く寄り添う伴走支援を実現してまいります。

私たちが大切にするのは、徹底した『現場主義』と、関わるすべての方々への感謝の念です。地域に新たな価値を灯し続ける存在を目指し、独自の強みを磨き上げてまいりますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

LETT株式会社 代表取締役 志岐 遼介

■ サポーターコメント

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 取締役 投資部長 石元 玲 氏

挑戦する人を支えることに情熱を注いできた志岐さんが、今度は自ら挑戦者として、自ら”起業家”になるというビッグニュース。心から拍手です。本当におめでとうございます！誰に対しても誠実に向き合い、地道な努力を積み重ねながら信頼を築いていく志岐さんの姿に、みんな勇気づけられてきました。全国各地、男女問わず多くの方に慕われているのも、その人柄と積み重ねてこられた実績あってこそです。そんな挑戦者たちの”熱量”の総和拡大に貢献してきた志岐さんが、自らチャレンジすることの意味と意義、これはとっても大きいです。いつか日本全体に挑戦がデフォルトになる日まで駆け抜けてください！一緒に駆け抜けましょう！

株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長 堀下 恭平 氏

この度はLETT株式会社ご設立、誠におめでとうございます！ 志岐さんとは、つくば・茨城のスタートアップイベントはもちろん、東京や大阪/京都/奈良…のみならず岡山や熊本などなど各地でご縁をいただき、本当にお世話になってきました。どの現場でも、人を巻き込みながら熱量を絶やさない志岐さんの姿から、いつも大きな刺激をもらってきました。 スタートアップの最前線を走り続けてきた志岐さんが、いよいよ自らの看板で勝負に出る。その決断は、多くの起業家にとって勇気になるはずです。 これまで積み上げてこられた知見と信頼を武器に、新天地でさらに大きなうねりを生み出してくださると確信しています。これまでの感謝とともに、これからの挑戦を心から応援しています！

株式会社フツパー 代表取締役 大西 洋 氏

この度はLETT株式会社の設立誠におめでとうございます。

志岐さんにはフツパー創業期の頃から、多くのご縁と機会をいただき、大変感謝しております。

関西のあらゆるイベントに積極的に参加され、情熱を持ってスタートアップの成長を支えてくださる姿は、多くの起業家に勇気を与えてこられたと思います。

新天地におかれましても、多くの人と企業を巻き込みながら、さらに大きな価値を生み出されることを確信しております。

これまでの感謝とともに、これからの挑戦を心より応援しています！

株式会社ABABA 代表取締役 久保 駿貴 氏

LETT株式会社の設立誠におめでとうございます！

志岐さんには創業時から優勝したビジネスコンテストの推薦人になっていただいたり、登壇の機会をいただいたり大変お世話になっております。

圧倒的な巻き込み力と、起業家に寄り添う誠実な姿勢には、私自身も多くの刺激をいただいてきました。これまで数々の挑戦を支援してこられた志岐さんが、自ら新天地で「LETT」という旗を掲げ、スタートアップの新たな未来を切り拓いていかれることを、非常に心強く感じています。

西日本中心に作り上げてきた熱量を、次は全国に広げて下さると思います。これからの挑戦を全力で応援しております！

三井住友海上火災保険株式会社 関西企業営業第三部 大阪・関西プロジェクトチーム 土屋 毅雄 氏

LETT株式会社の設立誠におめでとうございます！

志岐さんとはもう３年ほどのお付き合いとなりますが、多くのスタートアップを当社にご紹介頂き感謝しています。

また個人的にもCreww時代から西日本チームの皆さまと連携してきましたが、志岐さんから頼まれた仕事は基本的に断らない、という姿勢で活動してきました。

引続き新会社においても関西のみならず西日本全体でのスタートアップエコシステムの中心で多くのスタートアップ、支援者をサポートして頂けることを期待しています。

■ 会社概要

会社名：LETT株式会社

代表者：代表取締役 志岐 遼介

設立：2026年2月1日

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援

■ お問い合わせ先

LETT株式会社

E-mail：info@lett-c.jp