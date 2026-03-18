南部鉄器による炊飯でふんわりと！三ツ星お米マイスターによるおむすび レシピ本『ふわっとほどける やさしいおむすび』発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『ふわっとほどける やさしいおむすび 三ツ星お米マイスターのごはんの炊き方、結び方。』を2026年3月18日（水）に発売します。

静岡県藤枝市岡部町でおむすび屋・OMUSUBI YUU（おむすび結）を営む、永田裕希子さん。実家は創業100年を超えるお米屋さんで、三つ星お米マイスターの資格を持ち、南部鉄器で炊いたごはんをふんわりと結ぶ「やさしいおむすび」を届けています。

ほんの少し変えるだけで、いつものごはんがもっとおいしくなる。ふっくらおいしいごはんの炊き方、ふわっとほどけるごはんの結び方、そしておむすびレシピを紹介しています。

近年、おむすび専門店が増加。世界でも「おにぎり」ブームに

レストラン検索・予約サービス「食べログ」を運営するカカクコムによると、同サイトに登録されたおにぎり店の数は2024年8月末時点で2055店。2020年（同時期）の1162店から、ほぼ倍増していることがわかります（*1）。

また世界でも「おにぎり」は注目されています。アメリカやヨーロッパでもおにぎり専門店が増加（*2）。その背景には、コロナ禍以降に加速した健康・ウェルネス志向の高まりや、グルテンフリーで低カロリーであることなどが影響しています。

令和のおにぎりブームともいえる時代に、おにぎりの魅力を存分に詰め込んだ一冊となっています。

*1…朝日新聞「ふっくら包んで、おにぎり人気急上昇 専門店は2千店超 4年で倍増」（2024年11月11日）

https://www.asahi.com/articles/ASSC82H1PSC8OXIE042M.html

*2…Yahoo！ニュース「欧米で「おにぎり」が空前のブームに その背景と今後の展望は」（2026年3月4日）

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/1a2abe190d12e1ee88470cbfcb4f8558669cfd64

3月21日に出版記念イベントを開催

出版を記念して、世田谷・BONUS TRACK HOUSEにておむすびイベントを開催します。著者の永田さんによる南部鉄器での炊飯実演や、握りたてのおむすびを味わうことができます。

日時：3月21日（土）11:00-20:00

会場：BONUS TRACK HOUSE（〒155-0033東京都世田谷区代田2丁目36－12）

タイムスケジュール：

11:00-14:00 個包装おむすびのテイクアウト販売

16:00-20:00 会費制イベント

永田裕希子さんが結ぶ握りたておむすびと地元静岡のお茶をゆっくり味わっていただけます。

会費：3,800円

（書籍1冊＋おむすび3個＋静岡のお茶付き）

※その他ドリンクはキャッシュオン予定

Contents

・お米のこと

お米の選び方／お米の保存方法／お米をもっとおいしくする炊き方／南部鉄器×ガス火の炊飯メゾット／保存／ふんわりやさしいおむすびの結び方／おむすびの包み方

・香りを愉しむお茶のこと

おむすびに合うお茶／お茶の淹れ方

・おむすびレシピ

鮭／ツナきゅうり／たぬき／肉味噌大葉【アレンジ】肉味噌大葉冷やしトマト茶漬け／金胡麻まぐろ／和風ツナ／おかか／おかかチーズ／明太子大葉／鮭明太／鶏めし【副菜】きゅうりとわかめの酢の物／ひじき【副菜】ツナきゅうりのポテトサラダ／ひじきの炊き込み／ねぎ味噌／昆布【副菜】昆布とアボカドのサラダ／梅【副菜】ポン酢浅漬け／塩むすび【アレンジ】焼きおむすび／ローストビーフ／鶏そぼろ／トロタク／煮卵／カレーコーンチーズ炙り／卵黄の醤油漬け／玄米ごましお／大葉漬け／きんぴらごぼう／唐揚げマヨ／牛しぐれ【アレンジ】ペッパーランチ／わかめ／きつね／菜っ葉じゃこ【副菜】菜っ葉じゃこのせピリ辛豆腐／天むす【副菜】肉味噌レタス

・季節のおむすび

【春】染飯×新茶／【夏】梅おかか×水出し冷茶／【秋】秋刀魚ごはん×焼きなすの味噌汁／【冬】お赤飯×豚汁

著者情報

「卵黄の醤油漬け」。卵黄だけを贅沢に漬け込んだ、濃厚卵かけごはんのようなおむすび。肉味噌やおかかなど、ほかの具材との相性がよく、組み合わせておいしさアップ

永田裕希子

静岡県岡部町出身。「OMUSUBI YUU」店主。実家は創業100 年を超える米屋で、三ツ星お米マイスターの資格も持つ。南部鉄器で炊いたごはんをふんわりと結ぶ「やさしいおむすび」を毎朝届けている。おむすびを通して、食べ物と体を・人と人を・人と地域を結ぶ活動を続けている。OMUSUBI YUUのInstagram：＠omusubi_yuu

書誌情報

ふわっとほどける やさしいおむすび 三ツ星お米マイスターのごはんの炊き方、結び方。

著作者名：永田裕希子

書籍：1,991円（税込）

電子版：1,991円（税込）

判型：A5

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-8399-90008

発売日：2026年03月18日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/483999000X

マイナビブックス：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149730

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/