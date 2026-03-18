水だけ簡単スチーム除菌！「SmartAngel 哺乳びんスチーム除菌器」新発売

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長 大村 浩一）は、プライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」の新商品として、「SmartAngel 哺乳びんスチーム除菌器」を全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売を開始いたしました。

近年「スチーム除菌」に対するニーズが高まる中、当社ではこれにお応えすべく「SmartAngel 哺乳びんスチーム除菌器」を開発し、この度販売を開始いたしました。本製品は、水を入れてボタンを押すだけで哺乳びんの除菌が完了するため、熱湯や薬液を準備する手間がなく、手軽にスチーム除菌ができる商品となっています。

■「SmartAngel 哺乳びんスチーム除菌器」の特長

1、一度に哺乳びん２本と小物の除菌ができる

一度に高さ20cm以下の哺乳びんが２本入ります。

乳首やキャップはもちろん、おしゃぶりや食器などの小物類も一緒に除菌できます。

2、使用するのは水のみ！熱湯や薬液不要

除菌に必要なのは水50mlのみ。付属のカップで計量できます。

熱湯を準備する手間がなく、薬液も使用しないため、ランニングコストを抑えることができます。

3、カンタン操作

付属のカップに水を入れ、洗浄後の除菌したいものを入れてボタンを押すだけで、除菌を開始します。

4、スピーディ除菌

除菌時間は約15分。除菌が完了すると、自動でスイッチが切れます。

5、お手入れラクラク

本体、フタ、トレイの3点のみ。

頻繁に使うものだからこそ、ラクにお手入れできるように設計いたしました。

6、幅わずか23cm！インテリアにも馴染むシンプルなデザイン

幅わずか23cmのコンパクト設計で、限られたキッチンスペースにもすっきり収納できます。キッチンに置いても調和しやすいシンプルなデザインです。

7、お求めやすい価格

ここまでの機能を備えながらも、2,999円（3,298円税込）という高コストパフォーマンスを実現いたしました。

これからも当社は、機能性と価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、子育て世帯の毎日をサポートしてまいります。品質と価格へ揺るぎないこだわりをもって、商品ラインナップのさらなる拡充に努めてまいります。

■商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/23_1_37ee755180b4ab96cba096befca6b09c.jpg?v=202603181251 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail：24028pr@nishimatsuya.jp