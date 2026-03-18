【神戸風月堂】ゴーフル誕生99周年、9つの新フレーバーを楽しめる華やかな限定ゴーフル、5月1日(金)数量限定発売。
神戸の洋菓子ブランド 株式会社神戸風月堂は、ゴーフル誕生100周年を目前に控えた99周年目を祝し、数量限定商品『99thアニバーサリーゴーフル』を2026年5月1日（金）より発売します。
「咲き誇る、9つの味わい。」をコンセプトに、9種の花々を描いた華やかな限定缶に、香りや余韻がそれぞれに異なる、9つの新フレーバーを詰め合わせました。初の試みとして、全粒粉配合の生地と食物繊維入りクリームを採用。素材にこだわり、味わいに新しい表情を加えた99周年だけの特別仕様のゴーフルです。
発売に先立ち、2026年3月18日（水）～4月27日（月）の期間、販売店舗にて事前予約を受け付けます。
神戸風月堂店舗および百貨店（一部店舗を除く）、公式オンラインショップにて承ります。
99周年 特設サイトへ :
https://www.kobe-fugetsudo.co.jp/99thgaufres.html
100年目の物語へ。～GAUFRES CENTURY PROJECT～
1927年に誕生したゴーフルは、2027年に誕生100周年を迎えます。神戸風月堂では、95周年を迎えた2022年から100周年に向けて、ゴーフルの魅力を発信する企画を展開してまいりました。
2026年はシリーズ第5弾となる「99thアニバーサリーゴーフル」を発売します。
99周年だけの特別なゴーフル
1）“咲き誇る、9つの味わい。” 選んで楽しい多彩な9つのフレーバー
『99thアニバーサリーゴーフル』は、全粒粉の奥深く香ばしい生地に、香りや余韻がそれぞれに異なる9つの味わいを揃えた数量限定商品です。多彩なフレーバーの中から好みを選び、フレーバーごとの個性を一枚ずつじっくり堪能できる一箱に仕立てました。
限定缶には9種の花々を描いた意匠を採用。ブーケを思わせる佇まいで特別感を添え、誕生日のお祝いや母の日など、記念日の贈り物にもお選びいただけます。
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2）香りと余韻が広がる、個性豊かなフレーバー
フルーツミックス ～果物の風味が楽しめる３種の味わい～
■ベリーベリー
ラズベリーとストロベリー、2つのベリーをブレンドした深みのある甘酸っぱいクリーム。
■チョコバナナ
ほんのりビターなチョコレートクリームに、バナナのまったりとした甘さが合う定番の味わい。
■メロン
爽やかでほどよい甘さのメロンクリームは、口いっぱいに上品で芳醇な香りが広がります。
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アロマブレンド ～素材が香る爽やかな３種の味わい～
■ローズハニー
ローズパウダーとハチミツを組み合わせた、華やかな香りが楽しめるやさしい味わい。
■カモミールアップル
カモミールパウダーとアップルパウダーを使った、爽やかでフレッシュ感のあるクリーム。
■キャラメルミルク
ビターキャラメルパウダーにミルクをプラス。キャラメルの甘い香りとコクのあるクリーム。
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ローストセレクト ～深みのある大人な３種の味わい～
■黒ゴマきな粉
黒ゴマと丹波黒大豆きな粉を使用した和テイスト。奥行きのある香ばしさと上品な甘みが特徴。
■コーヒーアーモンド
コーヒーとアーモンドプラリネの香ばしさに、キリッとした苦みが感じられる大人な味わい。
■ココアソルト
ココアの⽢さの後にほんのりと感じる岩塩。塩味のアクセントが甘みをより引き立たせます。
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3）全粒粉＆食物繊維配合の新ゴーフル
全粒粉を配合した専用生地で焼き上げ、食物繊維を含むクリームの個性を引き立てました。満足感のある食べ応えとともに広がる香ばしさと、素材本来の香りをお楽しみください。
シーンに合わせて選べる、4つのラインアップ
限定缶1種に加え、3つのテーマで展開する小箱3種を揃えた、全4種のラインアップをご用意しました。1枚包装のため分けやすく、贈答用から日常のおやつまで、目的に応じてお選びいただけます。
■99thアニバーサリーゴーフル
2,160円（本体価格 2,000円）
9枚入（9種類/各1枚包装）
内容量：ベリーベリー・チョコバナナ・メロン・ローズハニー・カモミールアップル・キャラメルミルク・黒ゴマきな粉・コーヒーアーモンド・ココアソルト/各1枚
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～果物の風味が楽しめる味わい～
■99thアニバーサリーゴーフル フルーツミックス
756円（本体価格 700円）
3枚入 （3種類/各1枚包装）
内容量：ベリーベリー、チョコバナナ、メロン
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～素材が香る爽やかな味わい～
■99thアニバーサリーゴーフル アロマブレンド
756円（本体価格 700円）
3枚入 （3種類/各1枚包装）
内容量：ローズハニー、カモミールアップル、キャラメルミルク
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～深みのある大人な味わい～
■99thアニバーサリーゴーフル ローストセレクト
756円（本体価格 700円）
3枚入（3種類/各1枚包装）
内容量：黒ゴマきな粉、コーヒーアーモンド、ココアソルト
販売情報
【99周年特設サイト】
https://www.kobe-fugetsudo.co.jp/99thgaufres.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/50411/table/41_1_f55e57e97ee29739ab5bb86b09ed49cf.jpg?v=202603181251 ]
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5月5日は『ゴーフルデー』（日本記念日協会認定）
昭和2年（1927年）から発売しているゴーフルのおいしさと魅力を、より多くの方に知っていただくために、"5がフル"に揃った昭和55年5月5日を記念して『ゴーフルデー』と定めました。
【5/1(金)～5/5(火)】店頭プレゼントキャンペーンを実施
日頃のご愛顧への感謝を込めて、神戸風月堂の対象店舗にて、期間限定の購入者プレゼントキャンペーンを開催します。
期間中、『99thアニバーサリー限定商品』を含む、合計3,780円（税込）以上ご購入のお客様に『ゴーフル6枚入り』をプレゼントします。
なお、本キャンペーンは事前予約商品の受け取り時の、購入分との合算も対象となります。予約商品のお受け取りとあわせてご参加いただくことで、通常のゴーフルとの食べ比べもお楽しみいただけます。
※レスポワールブランドの商品はキャンペーン対象外です。※プレゼントはなくなり次第終了となります。
店舗キャンペーン対象店舗はこちら :
https://www.kobe-fugetsudo.co.jp/shop2.html
株式会社 神戸風月堂 会社概要
神戸風月堂 元町本店
神戸風月堂は、1897年（明治30年）に神戸で創業した洋菓子メーカー。1927年に誕生した神戸銘菓「ゴーフル」をはじめ、洋菓子を中心とした商品を展開。神戸・元町の本店を拠点に、百貨店や直営店、オンラインショップを通じて全国へ商品を届けるほか、海外でも販売しています。2027年には創業130周年とゴーフル誕生100周年を迎えます。
社名：株式会社 神戸風月堂
所在地：神戸市中央区元町通 3丁目3番10号
公式サイト
https://www.kobe-fugetsudo.co.jp/
オンラインショップ
https://shop.fugetsudo-kobe.jp/
公式X
https://twitter.com/kobefugetsudo
公式Instagram
https://www.instagram.com/kobefugetsudo/