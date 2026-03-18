JRA栗東トレーニングセンターにおける自動振動ローラーを用いた馬場メンテナンス作業自動化の実証について

株式会社DeepX

株式会社DeepX（本社：東京都文京区、代表取締役：冨山 翔司）は、JRA栗東トレーニングセンターの協力のもと、同センター内の馬場を対象に、振動ローラー自動運転システムの実証を実施しました。

本実証を通じて、当社システムが馬場メンテナンス作業において適用可能であることを確認しました。

JRA栗東トレーニングセンターでは、計7つの馬場を保有しており、これらの維持・管理には多くの人員と重機を要します。近年は人手不足の影響もあり、馬場メンテナンスに係る現場負担の増加が課題となっています。

本実証では、DeepXが提供する自動運転プロダクト「GeoControl Roller」を用い、現場での１日の取り付けと調整作業のみで、広路ウッドチップコースおよび狭路登坂ウッドチップコースの双方において、JRA職員が自動運転システムを運用可能であることを確認しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PBLKfhT8_lw ]

狭路登坂ウッドチップコース

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hZKNDl-d3E0 ]

広路ウッドチップコース

今後、DeepXは、本システムを用いた馬場メンテナンスオペレーションの確立やシステム対応可能な機械の拡大を進め、本システムの全国の馬場への展開を目指してまいります。

■関連プレスリリース

転圧作業の常識を変える。DeepXが後付け型ローラー自動運転システム「GeoControl Roller」を開発(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000029009.html)

■ お問い合わせ先

info@deepx.co.jp

株式会社DeepX

DeepXは、「あらゆる機械を自動化し、世界の生産現場を革新する」というミッションを掲げて活動する、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップです。多くの産業で問題となる労働力不足、熟練作業者不足、過酷作業等の現場の課題の解決を目指し、AIをはじめとするさまざまな技術を駆使し、あらゆる機械を自動化し、幅広い作業の自動化を推進してまいります。

- 本社所在地 東京都文京区湯島三丁目21番4号第一三倉ビル3階

- 設立 2016年4月22日

- 代表者 代表取締役 冨山翔司- 事業内容 機械自動化や現場作業自動化の支援、AI技術を活用した事業開発、ソフトウェア開発、R&D

- HP https://www.deepx.co.jp/ja/