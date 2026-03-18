生産年齢人口減少時代、企業はフレイルリスクにどう向き合うか

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、働く世代のフレイルリスクに対応する企業向け「フレイル予防×食施策セミナー」の提供を開始いたしました。

フレイルとは、加齢とともに心身の機能が低下し、健康な状態と要介護状態の中間にある状態を指します。これまで主に高齢者の健康課題として認識されてきましたが、近年では働く世代においても早期予防の重要性が指摘されています。

Smile mealでは、こうした課題に対応するため、企業向けにフレイル予防をテーマとした食施策セミナーを提供します。

■ 生産年齢人口の減少と企業の健康課題

日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口（15～64歳）は今後も減少が続くと予測されています。総務省の人口推計によると、生産年齢人口は1995年の約8,700万人をピークに減少を続けており、企業にとって人材確保や人材活用は重要な経営課題となっています。

そのため企業では、従業員が長く健康に働き続けられる環境づくりがますます重要になっています。

特に近年は、定年延長や再雇用制度の拡大により、高年齢従業員の活躍が企業活動において重要な役割を担うようになっています。

参考：総務省統計局「人口推計」

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

■ 高年齢従業員の健康課題とフレイル

高年齢従業員が増える中で注目されているのが「フレイル」です。

フレイルは、加齢に伴う筋肉量の低下や体力の低下、栄養不足などが重なることで進行するとされています。

特に、

・筋肉量の低下

・体力の低下

・食事量の減少

・栄養バランスの乱れ

などがフレイルの要因とされています。

フレイルは適切な栄養摂取や生活習慣改善により予防・改善が可能な状態とされており、企業における健康施策としても重要なテーマとなっています。

■ フレイル予防における「食」の重要性

フレイル予防においては、十分なたんぱく質摂取や栄養バランスのとれた食事、食事量の確保などが重要とされています。

一方で働く世代では、

「朝食をとらない」「昼食が軽食中心になる」「夕食が遅くなる」

といった食習慣も多く見られ、栄養不足が将来的な健康リスクにつながる可能性があります。

本セミナーでは、フレイル予防の観点から、日常生活で実践できる食習慣の改善方法を管理栄養士が分かりやすく解説します。

■ セミナー内容

本セミナーでは、以下のような内容を中心に解説します。

・フレイルとは何か

・働く世代のフレイルリスク

・高年齢従業員の健康課題

・筋肉量を維持する食事のポイント

・上手なたんぱく質の摂り方

・忙しいビジネスパーソンでも実践できる食事の工夫

など、日常生活で取り入れやすい具体的な方法を紹介します。

■ 食施策を起点とした健康経営支援

Smile mealでは、食を切り口とした健康経営支援を行っています。

例えば、

・健康セミナー

・健康測定会（体組成測定、推定野菜摂取量測定など）

・栄養相談会

・料理教室

・実食型セミナー

など、企業の健康課題に合わせた施策を提供しています。

また、従業員アンケートや健康データをもとに企業の健康課題を分析し、年間プログラムの設計など健康経営コンサルティングも実施しています。

フレイル予防をテーマとした健康施策をご検討の企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■ 株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

レシピ開発、商品開発、料理撮影、動画制作、ケータリング事業に加え、「食」を軸とした健康経営支援を展開。健康セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室、年間プログラム設計まで一気通貫でサポートしています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル など



公式HP：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）