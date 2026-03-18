“つくりおき以上” に使える！ 手間は省いて飽きずにおいしい、アイデア満載のレシピ本が3月18日発売

料理のレパートリーもどんどん増える！

株式会社ＮＨＫ出版

人気料理研究家・上田淳子さんが提案する、おかずづくりの到達点。はじめは材料も手間も最小限、たっぷりつくってそのままおいしく。翌日以降は、同じおかずとは思えない新鮮な味わいにアレンジ！ 毎日のごはんづくりが少しラクに、楽しくなるレシピ、全77品をご紹介します！

くりこしおかずって何？

Part1 まずはこれから！ くりこしやすさベスト５

●鶏ささ身と野菜の煮びたし

鶏ささ身と野菜の煮びたし

だしで煮るとおいしい食材の組み合わせで、煮びたしに。

温かいままでも冷たくしても、どちらでもおいしく食べられます。

時間差をつけて具材をサッと煮るので、それぞれの食感の違いも楽しめますよ。

●まずはそのまま・・・

温かいままでも冷たくしても、どちらでもおいしい！

●くりこし その1 冷ややっこ具だくさんジュレがけ

梅干しと青じそが味のアクセントに！

●くりこし その2 ささ身と野菜のさっぱりあえ麺

うどんや中華麺などお好みの麺でどうぞ。

Part3 肉と野菜の満足おかず

●鶏スペアリブとじゃがいものスープ煮

鶏スペアリブとじゃがいものスープ煮

鶏のうまみを吸った、ホクホクのじゃがいもがやさしい味わい。

シンプルながらも飽きのこない味は、覚えておくと重宝します。

コチュジャンを加えれば韓国風に、カレー粉を足せばエスニック風に、

ごま油を少したらすと中華風の味にもなります。

●まずはそのまま・・・

好みで粒マスタードや黒こしょう（粗びき）を添えて。

●くりこし その1 鶏スペアリブと長芋の柚子こしょう炒め

長芋の食感が、後を引くおいしさ。

●くりこし その2 じゃがいものポタージュ

Part1 まずはこれから！ くりこしやすさベスト５

パンを添えれば朝ごはんにぴったり。デジタルマガジン 記事公開中！ :https://nhktext.jp/kurikosi【もくじ］くりこしおかずって何？

01）鶏ささ身と野菜の煮びたし

その1 冷ややっこ具だくさんジュレがけ

その2 ささ身と野菜のさっぱりあえ麺

02）緑の野菜とえびのフライパン蒸し

その1 緑の野菜と鶏のクリーム煮

その2 中華風卵炒め

03）なすとピーマンのしぎ煮

その1 牛肉のみそカレー炒め

その2 なすとピーマンの武蔵野風うどん

04）根菜の大ぶりきんぴら

その1 五目混ぜいなり

その2 豚バラきんぴらの黒酢炒め

05）白い野菜とソーセージの蒸し煮

その1 野菜のカレーホットサラダ

その2 白い野菜とさつま揚げの炒め物

その3 野菜たっぷりグラタン

Part2 野菜1つでシンプルおかず

丸ごと1コの蒸しキャベツ

その1 キャベツのオープンオムレツ

その2 ささ身とキャベツのからしごまじょうゆ

かぶとレモンのマリネ

その1 セビーチェ

その2 かぶとさわらのレモン蒸し

その3 レモンクリームパスタ

焼きなす

その1 なすたっぷり水ギョーザ

その2 なすの冷製ポタージュ

枝豆の蒸し焼き

その1 枝豆のスパイシー炒め

その2 枝豆とささ身のあっさり中華炒め

大根1本丸ごとたっぷり煮

その1 大根ステーキ

その2 常夜鍋

Part3 肉と野菜の満足おかず

鶏肉だんごと野菜のポトフ

その1 肉だんごの甘辛炒め たっぷりレタス添え

その2 中華丼

たまねぎと鶏もも肉の蒸し煮

その1 たまねぎと鶏もも肉のカレーマリネ

その2 クイックポトフ

豚バラとキャベツの重ね蒸し

その1 ホイコーロー

その2 豚肉とキャベツのミルクカレー

鶏スペアリブとじゃがいものスープ煮

その1 鶏スペアリブと長芋の柚子こしょう炒め

その2 じゃがいものポタージュ

サルシッチャとじゃがいもの塩炒め

その1 サルシッチャのホットポテトサラダ

その2 サルシッチャのトマトソースパスタ

里芋とベーコン、ねぎの蒸し煮

その1 里芋のおやき風

その2 里芋のクミン炒め

Part4 常備菜としてもおいしい！

彩り野菜のミックスピクルス

その1 彩り野菜の透明酢鶏

その2 焼きあじのピクルスソース

その3 彩り野菜のライスサラダ

たっぷりきのことねぎの蒸し煮

その1 鶏ときのこの治部煮風

その2 きのことねぎのドリア

肉そぼろ

その1 かぼちゃのそぼろあえ

その2 油揚げのそぼろチーズ焼き

れんこんとベーコンの塩きんぴら

その1 れんこん入りマーボー春雨

その2 れんこんリゾット

豚こまと切り干しのあっさりうま煮

その1 豚こまのポークチャップ風

その2 豚肉入りおかず卵焼き

牛ごぼう

その1 牛ごぼうのプルコギ風

その2 簡単ハッシュドビーフ

Part5 週末たっぷりつくりたい 肉おかず

ゆで豚

その1 手づくりラードのシンプルチャーハン

その2 野菜たっぷり春雨スープ

その3 肉野菜炒め

鶏手羽のおかずスープ

その1 あったか豆腐 鶏と小松菜あんかけ

その2 鶏ときのこのトマトシチュー

その3 フライドチキン風手羽揚げ

コラム くりこしおかずのコツ上田 淳子（うえだ・じゅんこ）

料理研究家。神戸生まれ。辻学園調理技術専門学校（現 辻学園調理・製菓専門学校）卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、シャルキュトリー（ハム・ソーセージ専門店）などで料理修業を積む。帰国後、料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説が人気。レシピだけでなく、日々のごはんづくりを楽にするアイデアも発信している。著書多数。2024年フランス農事功労章シュヴァリエ受賞。

●商品情報

くりこしおかず ～きょうはシンプルにおいしい。あしたは味を変えて、もっとおいしい。

くりこしおかず

～きょうはシンプルにおいしい。あしたは味を変えて、もっとおいしい。

著：上田淳子

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月18 日

定価：1,870円（税込）

判型：B5判 並製

ページ数：112ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-033335-8

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000333352026.html

Amazon→https://amzn.asia/d/0ikbJ0hT

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516554/

●著者既刊 好評発売中！

ごちそうしたい、ほめられたい 実は簡単！ ハレの日ごはん

ごちそうしたい、ほめられたい

実は簡単！ ハレの日ごはん

著：上田淳子

出版社：NHK出版

発売日：2020年11月19日

定価：1,540円（税込）

判型：B5判 並製

ページ数：96ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-033313-6

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000333132020.html

Amazon→https://amzn.asia/d/0gqdyYVK

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/16470701/