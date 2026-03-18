『賭ケグルイ ALL IN』先行プレイキャンペーン実施決定！

写真拡大 (全2枚)

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームサービス「G123」にて配信予定の新作ゲーム『賭ケグルイ ALL IN』において、事前登録者を対象とした先行プレイキャンペーンを実施することをお知らせいたします。




【開催期間】


3月19日(木)～ゲームリリースまで


【募集人数】


5,000名


【対象者】


3月19日(木)までに事前登録を行った方から、優先的にご案内いたします。


■事前登録キャンペーン応募方法


「賭ケグルイ ALL IN」の事前登録は、以下の方法で受け付けています。


1. 公式LINEアカウントを友だち追加：https://lin.ee/DSRqirZ


2.公式X(旧Twitter) アカウントをフォロー：https://x.com/kakegurui_allja


3.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/r3a9ge2d



また、事前登録件数が5万件を達成した場合、特典として全ユーザーに「☆1～☆3のカードパック各1種」と「サイコロ100個」を配布いたします。


■PC・スマホで遊べるブラウザゲームとして登場！




「賭ケグルイ ALL IN」は、ゲームサービス「G123」でのみプレイ可能なブラウザゲームです。スマートフォン、タブレット、PCのWebブラウザからプレイでき、放置機能も搭載しています。自宅ではPCでじっくり、外出先ではスマホで手軽にと、ライフスタイルに合わせて楽しめます。


正式リリースを楽しみにお待ちください。



■ゲーム基本情報


ゲームタイトル：賭ケグルイ(https://g123.jp/game/kakegurui?lang=ja) ALL IN


ジャンル：戦略すごろく


価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)



■アニメ「賭ケグルイ××」とは


良家の子女が集う名門、私立百花王学園。


ギャンブルで支配されたこの学園の頂点に君臨するのは、


弱者の人生を支配し、政財界にすら影響力を持つ絶対的な支配者、生徒会だった。


しかし、生徒会長の桃喰綺羅莉は突然、生徒会の解散・総選挙を宣言する。


選挙のルールは一人一票。全生徒に学園の頂点を目指すチャンスが与えられる。


カオスと悦楽を求める綺羅莉の思惑による選挙戦。


さらに、その機に乗じ、新たな脅威が訪れる。


百喰一族――綺羅莉と夢子に連なる者たちが。


蛇喰夢子と友情を深めてきた鈴井涼太、早乙女芽亜里、皇 伊月の４名は、


この仕組まれた総選挙の中、自らの信念をかけた闘いを迫られる。


弱肉強食の学園で「餌」となるか、他を喰らい生態系の「長」となるか。


ギリギリの選択が心を揺さぶる「究極の選挙バトルロイヤル」がいま始まる！


公式サイト：https://kakegurui-anime.com/



■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？


スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。


公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja



■CTW株式会社について


NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。


社名　　： CTW株式会社


所在地　： 〒106-0032


　　　　　 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー


代表者　： 佐々木 龍一


設立　　： 2013年8月


資本金　： 1億円


事業内容： プラットフォーム事業


URL　　： https://ctw.inc/



(C)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX・「賭ケグルイ××」製作委員会


(C)CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。