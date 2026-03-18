LEPSIMが自分らしく輝きたいすべての女性に贈るON/OFFシーンで活躍する「イマイキ」なオフィスラインの春ビジュアルを3月18日（水）に公開！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のLEPSIM（レプシィム）は、2025年8月にデビューしたOFFICEラインの春ビジュアルをレプシィムの各店舗と公式WEBストア and ST (アンドエスティ)にて2026年3月18日(水)より公開いたします。

LEPSIMは、様々なライフシーンを過ごす女性に向けた「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムをラインアップしています。レプシィムの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。そんなメッセージを込めて、毎日を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案しています。

2025年8月に発表したOFFICEラインは、シンプルながらも洗練されたスタイルで多くの支持をいただいてきました。今春のキャッチコピーは「これが私のイマイキ服。MY STYLE EVERYDAY」。オフィスシーンや日常のあらゆる場面で自分らしく輝きたいすべての女性へ向けた最新コレクションをお届けします。今シーズンは、セットアップで着用できるアイテムをメインに、単品でも着映えするデザインを幅広くラインアップ。レース・チュール・フリルといった旬のディテールが随所に採用されており、程よいきちんと感と、自分らしい華やかさを自由にバランスよく取り入れることができ、ON/OFFで着まわせるアイテムです。

本ムービーでは、「服が人生を変えた」という実感を、一人の魅力的な女性との出会いを通して再発見していくプロセスを描きました。劇中に登場する「花」というモチーフが、ラストシーンに向けて彼女の変化を美しく後押しします。何気ない日常が特別なものへと変わっていくストーリー展開にご注目ください。年齢や立場にとらわれず、おしゃれを楽しむ喜びをすべての女性へ贈ります。

■概要

取扱い店舗：

LEPSIM一部店舗（80店舗）

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■スペシャルムービー（LEPSIM公式YouTubeで配信）

https://youtu.be/f88mMBCR3Og

■特設サイト

https://www.dot-st.com/lepsim/concept/?dispNo=013001563

■アイテム（一部抜粋）

商品名：Wテーラーオーバージャケット/アソートショートパンツ

価格：12,980円（税込）/5,990円（税込）

カラー展開：グレー×オフホワイト・チャコールグレー・ベージュ×ブラック

サイズ：FREE

商品名：袖ギャザージャケット/レースレイヤードパンツ

価格：11,990円（税込）/6,990円（税込）

カラー展開：チャコールグレー・ライトベージュ

サイズ：FREE

商品名：チュールロングワンピース

価格：5,990円（税込）

カラー展開：ライトグレー・ブラウン

サイズ：FREE

商品名：オールインワン

価格：8,990円（税込）

カラー展開：チャコールグレー・ブラウン

サイズ：FREE

■LEPSIMについて

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 119店舗を展開（2026 年2月末時点。WEBストア含む）。

<公式WEBストア and ST（アンドエスティ)）> https://www.dot-st.com/lepsim/

＜Instagram＞＠lepsim_official （https://www.instagram.com/lepsim_official/）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official