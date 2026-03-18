



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は「デジタル広告×DOOHで実現する新たな広告戦略～データドリブンなDOOH※1が叶えるリーチ拡張と成果最大化～」のホワイトペーパーを公開しました。

2026年1月27日、LIVE BOARDと株式会社Hakuhodo DY ONEは、「デジタル広告×DOOHで実現する新たな広告戦略～データドリブンなDOOHが叶えるリーチ拡張と成果最大化～」と題した共催ウェビナーを開催しました。本ホワイトペーパーはウェビナーの内容をまとめたものです。

メディア環境が複雑化し、生活者の接触態度が変化する現在、デジタル広告とDOOHをどのように組み合わせれば、マーケティング成果を最大化できるのでしょうか。

本ホワイトペーパーでは、ウェビナーで語られたDOOH市場の最新動向や、具体的な活用事例、そしてこれからの広告戦略におけるDOOHの役割についてご紹介します。

LIVE BOARDでは、今後もDOOH市場の発展のため、調査内容や関連情報を提供していきます。

※1 Digital Out of Homeの略。交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体

>>LIVE BOARD WEBサイト

■ホワイトペーパー構成

1. LIVE BOARDとDOOH市場について

2. なぜ今デジタルマーケディングにおいてDOOHが必要なのか

3. デジタル×DOOH活用の実践事例

4. パネルディスカッション

■このような方におすすめ

・既存デジタル施策のリーチ拡張や新たな広告チャネルを模索されているマーケティング責任者・担当者の方

・DOOHの最新活用法を効率的に理解したい方

・プログラマティック運用や効果測定の要点を知りたい方

■レポートはこちら

https://liveboard.co.jp/case/202603002860.html

■株式会社 LIVE BOARD

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター





OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※2に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※2 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。