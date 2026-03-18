アジア太平洋地域のセルフストレージ市場、年平均成長率（CAGR）12.61%で急拡大へ――2032年までに154億米ドルに達する見通し

アジア太平洋地域のセルフストレージ市場、年平均成長率（CAGR）12.61%で急拡大へ――2032年までに154億米ドルに達する見通し