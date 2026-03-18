レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ライフルスコープおよびレッドドットサイト市場 2035年1153億米ドル到達へ 次世代照準技術と防衛需要が加速する高成長領域 CAGR6.2％
ライフルスコープおよびレッドドットサイト市場は、2025年から2035年にかけて、631億米ドルから1153億米ドルに達すると予測され、予測期間2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.2％で成長すると見込まれています。この成長は、射撃スポーツや狩猟、さらに軍事や法執行機関の需要増加が主要な要因となります。特に、精密な射撃を可能にする光学技術の発展が、市場を牽引しています。
市場を牽引する要因
射撃スポーツおよび狩猟向けライフルスコープの需要が市場成長の主要因となっています。アメリカでは、ユースオリンピック射撃競技の普及や、全米射撃スポーツ財団（NSSF）の青少年プログラムが、ライフルスコープ市場の需要を加速させています。さらに、射撃場の増加とともに、銃器需要の拡大が、スポーツや狩猟市場の成長に寄与しています。このようなトレンドが、世界中で市場の成長を加速させています。
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市場の制約
一方で、市場成長にはいくつかの制約があります。特に、厳しい政府規制が障害となっています。多くの国では、銃器や狩猟に関する規制が強化されており、例えばインドでは1972年の野生生物保護法により狩猟が禁止されています。さらに、ヨーロッパの一部国々（ドイツ、フィンランド、デンマークなど）でも、自然保護の観点から厳格な法律が施行されており、これが市場成長に対する障壁となっています。
技術革新と市場機会
技術革新がライフルスコープ市場に新たな成長の機会を提供しています。特に、スマートスコープやサーマルイメージング技術の導入が、より高度な光学機器を求めるユーザーに対応しています。2020年には、米陸軍がSmart Shooter Ltd.の「SMASH」ライフルスコープのテストを実施しました。このスコープは、目標検知、追跡、倍率調整機能を備えており、特に戦術的なシナリオでの性能向上が期待されています。また、NiteVizor社が開発した35mm TH-S-35-XTR Extreme熱画像ライフルスコープは、最大2400メートルの検知距離を持ち、技術的進歩が市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Hawke Optics
● BSA Optics
● Burris Company
● Flir Systems
● Hensoldt
● Leupold & Stevens, Inc.
● Vortex Optics
● Nightforce Optics, Inc.
● Nikon
● Aimpoint
● Schmidt & Bender GmbH & Co. KG
● Bushnell Corporation
市場セグメンテーション
ライフルスコープおよびレッドドットサイト市場は、複数のセグメントに分かれています。特に、「望遠照準器」セグメントは、収益面で市場を支配しています。このセグメントの成長を後押ししているのは、ファーストフォーカルプレーン（FFP）レティクルの採用拡大です。FFPレティクルは倍率に応じて拡大し、長距離射撃やハンティングにおいて必要な補正を自動的に行うため、射撃精度の向上に寄与しています。これにより、競技射撃やハンティングでの需要が増加しており、メーカーはより高度なレティクル技術と優れた光学性能を搭載したモデルを提供しています。
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市場を牽引する要因
射撃スポーツおよび狩猟向けライフルスコープの需要が市場成長の主要因となっています。アメリカでは、ユースオリンピック射撃競技の普及や、全米射撃スポーツ財団（NSSF）の青少年プログラムが、ライフルスコープ市場の需要を加速させています。さらに、射撃場の増加とともに、銃器需要の拡大が、スポーツや狩猟市場の成長に寄与しています。このようなトレンドが、世界中で市場の成長を加速させています。
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市場の制約
一方で、市場成長にはいくつかの制約があります。特に、厳しい政府規制が障害となっています。多くの国では、銃器や狩猟に関する規制が強化されており、例えばインドでは1972年の野生生物保護法により狩猟が禁止されています。さらに、ヨーロッパの一部国々（ドイツ、フィンランド、デンマークなど）でも、自然保護の観点から厳格な法律が施行されており、これが市場成長に対する障壁となっています。
技術革新と市場機会
技術革新がライフルスコープ市場に新たな成長の機会を提供しています。特に、スマートスコープやサーマルイメージング技術の導入が、より高度な光学機器を求めるユーザーに対応しています。2020年には、米陸軍がSmart Shooter Ltd.の「SMASH」ライフルスコープのテストを実施しました。このスコープは、目標検知、追跡、倍率調整機能を備えており、特に戦術的なシナリオでの性能向上が期待されています。また、NiteVizor社が開発した35mm TH-S-35-XTR Extreme熱画像ライフルスコープは、最大2400メートルの検知距離を持ち、技術的進歩が市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Hawke Optics
● BSA Optics
● Burris Company
● Flir Systems
● Hensoldt
● Leupold & Stevens, Inc.
● Vortex Optics
● Nightforce Optics, Inc.
● Nikon
● Aimpoint
● Schmidt & Bender GmbH & Co. KG
● Bushnell Corporation
市場セグメンテーション
ライフルスコープおよびレッドドットサイト市場は、複数のセグメントに分かれています。特に、「望遠照準器」セグメントは、収益面で市場を支配しています。このセグメントの成長を後押ししているのは、ファーストフォーカルプレーン（FFP）レティクルの採用拡大です。FFPレティクルは倍率に応じて拡大し、長距離射撃やハンティングにおいて必要な補正を自動的に行うため、射撃精度の向上に寄与しています。これにより、競技射撃やハンティングでの需要が増加しており、メーカーはより高度なレティクル技術と優れた光学性能を搭載したモデルを提供しています。
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