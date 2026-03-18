大自然に隠された“起爆札”を回収し、里の仲間を救え！ ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里』特別指令 「起爆札回収任務」 3月20日（金）より、期間限定で開催

大自然に隠された“起爆札”を回収し、里の仲間を救え！ ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里』特別指令 「起爆札回収任務」 3月20日（金）より、期間限定で開催