大自然に隠された“起爆札”を回収し、里の仲間を救え！ ニジゲンノモリ『NARUTO＆BORUTO 忍里』特別指令 「起爆札回収任務」 3月20日（金）より、期間限定で開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、何者かによって仕掛けられた起爆札をチーム一丸となって回収し、里の仲間を助け出す特別指令「起爆札回収任務」を3月20日（金）～6月28日（日）の期間限定で開催いたします。本イベントでは、参加者全員が1つのチームとなり、制限時間30分以内にアトラクションエリア内に隠された“起爆札”を探し出し、回収していただきます。
制限時間内に回収できた起爆札の枚数に応じて、報酬ランクが変化！大好きなキャラクターのオリジナルグッズが手に入るかも！？あなたの忍としての観察力と行動力が試される_。忍里に潜む危険をいち早く察知し、すべての起爆札を回収せよ！挑戦をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344484/images/bodyimage1】
■特別指令「起爆札回収任務」 概要
期間：
2026年3月20日（金）～2026年6月28日（日）
1回目12:30～13:00
2回目14:30～15:00
※期間内の土日祝日、春休み期間（3月20日～4月3日）のみ開催
※GW期間（4月29日～5月6日）の開催はございません
※開催日によって開催期間が変更となる場合がございます
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」地の巻エリア
内容：
エリア内に仕掛けられた起爆札を探し出し回収する特別任務イベントを開催。参加者は制限時間30分以内に、指定のエリアに設置された“起爆札”を回収していきます。回収した枚数に応じて任務報酬を獲得することができ、1～2枚で忍里オリジナルステッカー、3～9枚でゲマキ風ブロマイドを1枚ランダムでプレゼント。10枚以上回収すると好きなゲマキ風ブロマイドを1枚選ぶことができます。忍里に潜む危険をいち早く察知し、すべての起爆札回収を目指すスリリングな任務イベントです。
参加方法：
各回20名限定となります。参加希望者は開催時間前にアトラクション受付へお越しください。
料金：
無料
※別途入場チケットが必要になります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
制限時間内に回収できた起爆札の枚数に応じて、報酬ランクが変化！大好きなキャラクターのオリジナルグッズが手に入るかも！？あなたの忍としての観察力と行動力が試される_。忍里に潜む危険をいち早く察知し、すべての起爆札を回収せよ！挑戦をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344484/images/bodyimage1】
■特別指令「起爆札回収任務」 概要
期間：
2026年3月20日（金）～2026年6月28日（日）
1回目12:30～13:00
2回目14:30～15:00
※期間内の土日祝日、春休み期間（3月20日～4月3日）のみ開催
※GW期間（4月29日～5月6日）の開催はございません
※開催日によって開催期間が変更となる場合がございます
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」地の巻エリア
内容：
エリア内に仕掛けられた起爆札を探し出し回収する特別任務イベントを開催。参加者は制限時間30分以内に、指定のエリアに設置された“起爆札”を回収していきます。回収した枚数に応じて任務報酬を獲得することができ、1～2枚で忍里オリジナルステッカー、3～9枚でゲマキ風ブロマイドを1枚ランダムでプレゼント。10枚以上回収すると好きなゲマキ風ブロマイドを1枚選ぶことができます。忍里に潜む危険をいち早く察知し、すべての起爆札回収を目指すスリリングな任務イベントです。
参加方法：
各回20名限定となります。参加希望者は開催時間前にアトラクション受付へお越しください。
料金：
無料
※別途入場チケットが必要になります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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