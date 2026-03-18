住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』2026年5月1日オープン（予定）に先駆け、完成披露内覧会を開催中！
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下「当社」）は、2026年5月1日、京都府京都市上京区に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』（以下、『ラヴィーレレジデンス二条城』）の新規オープンを予定しています※。
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に完成披露内覧会を開催しています。ご都合が合わない場合でも個別のご案内が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2026年1月29日付リリース「2026年5月1日 住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』（京都府京都市）オープン予定！」
(https://www.sompocare.com/uploads/2026/01/news_0129.pdf)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage1】
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレレジデンス二条城』を知っていただくために、今後も完成披露内覧会を開催しています。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：
3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）
4月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）
※土日祝以外もご相談に応じて内覧いただけますのでお問い合わせください。
■ 時間：10:00～16:00のご希望の時間でご予約ください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へ、それぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：4月17日（金）11:00～
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※上記以外のお時間を希望される場合はお問い合わせください。
※見学をご希望の方は4月13日（月）18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：4月17日（金）11:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は、4月13日（月）18:00までにご連絡ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage2】
２．『ラヴィーレレジデンス二条城』の概要
『ラヴィーレレジデンス二条城』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。京都府京都市上京区に位置し、元離宮二条城が近く落ち着いた住環境と交通の利便性を備えています。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、心身の状態や価値観などを考慮した個別性のあるサービスを提供し、ご入居者がずっと自分らしい暮らしを続けていけるようサポートしていきます。
■開設予定日：2026年5月1日（予定）
■住 所：京都府京都市上京区主税町953番1
■アクセス：JR・地下鉄東西線「二条」駅 徒歩約15分
市バス206系統「千本丸太町」バス停下車 徒歩約5分
市バス10系統「丸太町智恵光院」バス停下車 徒歩約3分
■規模・構造：鉄筋コンクリート造地上4階地下2階建
■居室面積：28.12～29.25m2
■居 室 数：72室（72名）
■利用料金：前払い金2,484～2,934万円（非課税）、月額利用料245,230円（税込）
※月払いプランもあります。
【月額利用料内訳】共用部家賃相当額…70,000円（非課税）、管理費…89,100円（税込）、
食費／30日…86,130円（税込）
※居室の水光熱費や日用品費、介護保険負担額などは別途実費負担。
■入居条件：原則60歳以上の方、自立から要介護5の方にご入居いただけます。
■地 図：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage3】
配信元企業：SOMPOケア株式会社
これに先駆け、入居をご検討中の方などを対象に完成披露内覧会を開催しています。ご都合が合わない場合でも個別のご案内が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※ 2026年1月29日付リリース「2026年5月1日 住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス二条城』（京都府京都市）オープン予定！」
(https://www.sompocare.com/uploads/2026/01/news_0129.pdf)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage1】
１．完成披露内覧会スケジュール
多くの皆さまに『ラヴィーレレジデンス二条城』を知っていただくために、今後も完成披露内覧会を開催しています。
（１）入居をご検討の方
内覧会への参加をご希望の方は、「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」へお申し込みください。専任の担当者が館内をご案内します。また、ご希望の方には、内覧会後に個別相談も承ります。
■ 日程：
3月20日（金・祝）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）
4月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、
25日（土）、26日（日）
※土日祝以外もご相談に応じて内覧いただけますのでお問い合わせください。
■ 時間：10:00～16:00のご希望の時間でご予約ください。
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
（２）医療・介護関係の皆さま／報道機関の皆さま
見学・取材をご希望の方は、下記お申し込み先へ、それぞれご連絡ください。
【医療・介護関係の方】
■ 日程：4月17日（金）11:00～
■ お申し込み先：「ＳＯＭＰＯケア 介護なんでも相談室」
※上記以外のお時間を希望される場合はお問い合わせください。
※見学をご希望の方は4月13日（月）18:00までにご連絡ください。
【報道機関の方】
■ 日程：4月17日（金）11:00～
■ お申し込み先：ＳＯＭＰＯケア株式会社 経営企画部広報室
※取材をご希望の方は、4月13日（月）18:00までにご連絡ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage2】
２．『ラヴィーレレジデンス二条城』の概要
『ラヴィーレレジデンス二条城』は、ご入居者を深く理解するコンシェルジュと、洗練された空間を特長とした、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。京都府京都市上京区に位置し、元離宮二条城が近く落ち着いた住環境と交通の利便性を備えています。介護を必要としない方には、これまでどおり自由に、かつ、利便性の高い生活を安心してお送りいただけます。そして、介護が必要になったときには、心身の状態や価値観などを考慮した個別性のあるサービスを提供し、ご入居者がずっと自分らしい暮らしを続けていけるようサポートしていきます。
■開設予定日：2026年5月1日（予定）
■住 所：京都府京都市上京区主税町953番1
■アクセス：JR・地下鉄東西線「二条」駅 徒歩約15分
市バス206系統「千本丸太町」バス停下車 徒歩約5分
市バス10系統「丸太町智恵光院」バス停下車 徒歩約3分
■規模・構造：鉄筋コンクリート造地上4階地下2階建
■居室面積：28.12～29.25m2
■居 室 数：72室（72名）
■利用料金：前払い金2,484～2,934万円（非課税）、月額利用料245,230円（税込）
※月払いプランもあります。
【月額利用料内訳】共用部家賃相当額…70,000円（非課税）、管理費…89,100円（税込）、
食費／30日…86,130円（税込）
※居室の水光熱費や日用品費、介護保険負担額などは別途実費負担。
■入居条件：原則60歳以上の方、自立から要介護5の方にご入居いただけます。
■地 図：
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344503/images/bodyimage3】
配信元企業：SOMPOケア株式会社
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