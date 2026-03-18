『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 、3月24日にサービス開始決定！

NHN PlayArtとスクウェア・エニックスによる共同開発 『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 3月24日、サービス開始 決定！ ファイナルトレーラー公開＆プレゼントキャンペーンも開催！

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）は、共同開発を手掛ける新作スマートフォン向けゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』において、2026年3月24日（火）にサービス開始することが決定いたしました。

この発表にあわせて本作の「ファイナルトレーラー」を公開、さらにサービス開始日決定を記念してオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

【 事前登録受付中！】

App Store：https://sqex.to/3urKc

Google Play：https://sqex.to/mGMqp

新キャラクター情報が解禁！「ファイナルトレーラー」公開！

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』の初解禁ストーリーシーンや新キャラクターの情報を盛り込んだ「ファイナルトレーラー」を公開いたしました。今回解禁となる新キャラクターはオニオンナイト（CV：福山潤）、イロハ（CV：水瀬いのり）、フリオニール（CV：緑川光）、バルフレア（CV：平田広明）、リュック（CV：松本まりか）、クライヴ・ロズフィールド（CV：内田夕夜）の6人。本映像では「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーXVI」までの16作品から1人ずつ、合計16人の「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが登場します。

現代・東京に召喚され、この世界にあわせた姿で躍動する彼らをぜひご覧ください。

▼「ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー」ファイナルトレーラー

https://youtu.be/PlaJOHMJJuY

「2026.3.24 サービス開始日決定記念キャンペーン」開催！

サービス開始日決定を記念してプレゼントキャンペーンを開催

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』公式Xアカウント（@DDFF_JP）をフォローして、応募期間までに対象の投稿をリポストした方の中から抽選で10名様に、DDFFオリジナルパーカーをプレゼントいたします。

▼応募期間

2026年3月18日(水)～3月23日(月)23:59まで

事前登録受付中！

事前登録開始時に、正式サービス開始時に豪華報酬がもらえる「事前登録記念ログインボーナス」の実施が決定。アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）を始め、歴代『ディシディア』シリーズのBGM（8曲）や好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット（5枚）など、様々なアイテムをサービス開始時のログインボーナスでプレゼントいたします。

事前登録を行って正式サービス開始をお待ちください。

▼報酬内容

1日目：1000モグPay、歴代「ディシディア」シリーズのBGM(8曲)

2日目：ガチャチケット10枚

3日目：グロウエッグ（強化素材）×5000

4日目：1000モグPay

5日目：1000モグPay

6日目：ガチャチケット10枚

7日目：キャラチケット５枚

※報酬の受取方法、受取期間に関してはサービス開始後にお知らせします。

※受取期間終了後、報酬は再配布する可能性があります。

※内容に関して変更される可能性があります。

※本ログインボーナスで配布されるモグPayは、無償モグPayとなります。

※150モグPayで、アビリティガチャを1回引くことができます。

▼「事前登録記念ログインボーナス」の詳細はこちら

https://www.jp.square-enix.com/ddff/#campaign

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 について

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する、「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。

※画像は全て開発中のものです。

3 対 3 の 2 チームと魔物が入り乱れる中、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」です。片手でも遊べるシンプルな操作で爽快アクションが展開。メインストーリーでは、現代・東京に召喚された戦士たちの物語がフルボイスで楽しめます。

※画像は全て開発中のものです

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』 タイトル概要

タイトル：

DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

対応OS ： iOS／Android

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信予定日：2026年3月24日

プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ddff/

公式X： https://x.com/DDFF_JP

ストアURL ：

iOS https://sqex.to/3urKc

Android https://sqex.to/mGMqp

権利表記 ：

© SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA

■NHN PlayArt について

世界累計1億ダウンロード突破の幅広いユーザーが支持するパズルゲーム「LINE：ディズニー ツムツム」や、3,500万ダウンロード突破の“ぷにぷに感”が気持ちよい「妖怪ウォッチ ぷにぷに」、1,800万ダウンロードを突破のリアル対戦ゲーム「#コンパス 戦略摂理解析システム」などのスマートフォンゲームを開発しています。

プレイアートはおもしろさを追求し、もっとおもしろいゲームを作るために絶えず挑戦するクリエイターの集団です。

・社名：NHN PlayArt 株式会社（NHN PlayArt Corp.）

・所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

・代表者：代表取締役社長 丁 佑鎭（Chung Ujin）

・設立：2015年10月1日

・資本金：1億円

・事業内容：スマートフォン向けゲームの開発・運営

・企業URL：https://www.nhn-playart.com/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。