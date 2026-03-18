世界建築用樹脂材料市場、2032年に3245百万米ドル規模へと成長予測
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「建築用樹脂材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新調査レポートを発表しました。
【市場概要：建築用樹脂材料の戦略的分析】
建築用樹脂材料は、建築物の構造部材や内外装材として使用される高分子材料の総称であり、軽量性、耐久性、加工性に優れる特徴を持つ。ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリカーボネート、ポリプロピレンなどが代表的な材料として挙げられる。断熱性、防水性、耐候性、電気絶縁性などの機能を備え、窓枠、外壁材、配管、屋根材、内装パネルなど多様な用途に使用される。建築の省エネルギー化や施工効率向上に寄与する重要な材料分野である。
建築用樹脂材料市場のダイナミズムを多角的に検証し、収益構造、供給能力、価格戦略、および主要プレイヤーの市場占有率を詳細に網羅しています。定量的な数値データのみならず、市場の変革を促すドライバーや競合他社の戦略的動向といった定性的インサイトを提供し、意思決定の確度を高めるための指針を提示します。
１．建築用樹脂材料市場規模の推移（2025年～2032年）
2025年推計値： 2243百万米ドル
2026年予測値： 2354百万米ドル
年平均成長率（2026～2032）： 5.5%
2032年予測値： 3245百万米ドル
2．建築用樹脂材料市場インサイトフレームワーク
建築用樹脂材料市場を「競争構造」「市場セグメント」「地域動向」「成長要因」の4視点から体系的に整理し、立体的な市場像を提示します。
【競争構造】
主要企業一覧：Olin、 Hexion、 DSM、 BASF SE、 Kukdo Chemical、 Chang Chun Group、 Huntsman、 Bluestar、 Sinopec、 Epoxy Base Electronic Material、 Kingboard、 Kumho Petrochemical、 Leuna Harze、 Ashland、 Yabang、 Reichhold、 CCP Composites、 Tianhe Resin、 AOC、 Zhaoqing Futian、 Jiangsu Yangnong Kumho Chemical、 Nan Ya Plastics、 Sanmu Group、 Changzhou Fangxin、 Dalian Qihua、 Guangdong Huaxun
建築用樹脂材料市場における主要企業の市場シェア分布や売上規模の比較、事業展開戦略、成長ドライバーを総合的に分析することで、各社の競争優位性と市場支配力を可視化し、業界内におけるポジションを明確にします。
【市場セグメント】
製品分類：Thermosetting Resin、 Thermoplastic Resin
用途分類：Residential、 Commercial Building、 Others
製品別・用途別の区分に基づき、建築用樹脂材料市場を再分解し、需要構造・収益モデル・成長ポテンシャルを整理するとともに、セグメント間の拡張可能性を評価します。
【地域動向】
対象地域：北米｜欧州｜アジア太平洋｜ラテンアメリカ｜中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、消費動向を比較し、グローバル展開における優先市場を選定します。
建築用樹脂材料市場の競争構造と成長軌道を統合的に分析し、企業が市場機会を把握し、持続的成長を実現するための実践的視点を提示します。
【成長要因】
建築用樹脂材料市場拡大における技術進歩、産業需要の拡大、コスト最適化の推進、政策支援などの要素を整理し、中長期的な成長基盤を検証します。同時に、サプライチェーンの不安定性、規制環境の変化、代替技術の発展といった外部不確実性を評価し、市場環境の変動が企業戦略に与える影響を多角的に考察いたします。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
【市場概要：建築用樹脂材料の戦略的分析】
建築用樹脂材料は、建築物の構造部材や内外装材として使用される高分子材料の総称であり、軽量性、耐久性、加工性に優れる特徴を持つ。ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリカーボネート、ポリプロピレンなどが代表的な材料として挙げられる。断熱性、防水性、耐候性、電気絶縁性などの機能を備え、窓枠、外壁材、配管、屋根材、内装パネルなど多様な用途に使用される。建築の省エネルギー化や施工効率向上に寄与する重要な材料分野である。
建築用樹脂材料市場のダイナミズムを多角的に検証し、収益構造、供給能力、価格戦略、および主要プレイヤーの市場占有率を詳細に網羅しています。定量的な数値データのみならず、市場の変革を促すドライバーや競合他社の戦略的動向といった定性的インサイトを提供し、意思決定の確度を高めるための指針を提示します。
１．建築用樹脂材料市場規模の推移（2025年～2032年）
2025年推計値： 2243百万米ドル
2026年予測値： 2354百万米ドル
年平均成長率（2026～2032）： 5.5%
2032年予測値： 3245百万米ドル
2．建築用樹脂材料市場インサイトフレームワーク
建築用樹脂材料市場を「競争構造」「市場セグメント」「地域動向」「成長要因」の4視点から体系的に整理し、立体的な市場像を提示します。
【競争構造】
主要企業一覧：Olin、 Hexion、 DSM、 BASF SE、 Kukdo Chemical、 Chang Chun Group、 Huntsman、 Bluestar、 Sinopec、 Epoxy Base Electronic Material、 Kingboard、 Kumho Petrochemical、 Leuna Harze、 Ashland、 Yabang、 Reichhold、 CCP Composites、 Tianhe Resin、 AOC、 Zhaoqing Futian、 Jiangsu Yangnong Kumho Chemical、 Nan Ya Plastics、 Sanmu Group、 Changzhou Fangxin、 Dalian Qihua、 Guangdong Huaxun
建築用樹脂材料市場における主要企業の市場シェア分布や売上規模の比較、事業展開戦略、成長ドライバーを総合的に分析することで、各社の競争優位性と市場支配力を可視化し、業界内におけるポジションを明確にします。
【市場セグメント】
製品分類：Thermosetting Resin、 Thermoplastic Resin
用途分類：Residential、 Commercial Building、 Others
製品別・用途別の区分に基づき、建築用樹脂材料市場を再分解し、需要構造・収益モデル・成長ポテンシャルを整理するとともに、セグメント間の拡張可能性を評価します。
【地域動向】
対象地域：北米｜欧州｜アジア太平洋｜ラテンアメリカ｜中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、消費動向を比較し、グローバル展開における優先市場を選定します。
建築用樹脂材料市場の競争構造と成長軌道を統合的に分析し、企業が市場機会を把握し、持続的成長を実現するための実践的視点を提示します。
【成長要因】
建築用樹脂材料市場拡大における技術進歩、産業需要の拡大、コスト最適化の推進、政策支援などの要素を整理し、中長期的な成長基盤を検証します。同時に、サプライチェーンの不安定性、規制環境の変化、代替技術の発展といった外部不確実性を評価し、市場環境の変動が企業戦略に与える影響を多角的に考察いたします。
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